Ex-Goleiro Bruno é preso no RJ após dois meses foragido

A Polícia Militar prendeu o ex-goleiro Bruno Fernandes na noite de quinta-feira (7) no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O atleta estava foragido desde março. A operação foi realizada pelos setores de inteligência da PM do Rio e de Minas Gerais.

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Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia após dois meses de procura (Foto: Divulgação/PMERJ)

Histórico de prisões do Goleiro Bruno

Um mandado de prisão havia sido expedido em 5 de março pela Vara de Execuções Penais. A decisão ocorreu após a Justiça constatar que Bruno descumpriu regras da liberdade condicional.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou argumentos demonstrando que o ex-jogador do Flamengo não atualizou seu endereço por três anos. Bruno desrespeitou horários de recolhimento estabelecidos pela Justiça. Ele frequentou locais proibidos, incluindo um jogo no Maracanã em fevereiro.

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O ex-atleta realizou diversas viagens sem autorização judicial. Entre elas, consta comparecimento a um estádio em Minas Gerais. Em 15 de fevereiro, Bruno viajou para o Acre sem permissão judicial para atuar pelo Vasco-AC. Ele não retornou ao regime semiaberto conforme determinação da Justiça.

Bruno Fernandes foi preso em 2010 pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samudio. O crime teve grande repercussão internacional. Em 2013, o goleiro foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza.

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Bruno permaneceu em regime fechado de 2010 até 2019. Naquele ano, progrediu para o regime semiaberto. Em 2023, obteve liberdade condicional. Segundo o comando do 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio, a prisão foi resultado de trabalho conjunto entre o setor de inteligência da unidade e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais.