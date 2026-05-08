Ex-Goleiro Bruno é preso no RJ após dois meses foragido
Ex-jogador esteve conquistou liberdade condicional em 2023
- Matéria
- Mais Notícias
A Polícia Militar prendeu o ex-goleiro Bruno Fernandes na noite de quinta-feira (7) no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O atleta estava foragido desde março. A operação foi realizada pelos setores de inteligência da PM do Rio e de Minas Gerais.
Atitude de titular do Flamengo após cancelamento de jogo viraliza: ‘Resenha’
Fora de Campo
Bastidores: invasão, fogo, caos e medo levam ao cancelamento de jogo do Flamengo na Libertadores
Flamengo
Ind. Medellín x Flamengo: PC Oliveira explica regulamento e projeta sentença
Fora de Campo
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Histórico de prisões do Goleiro Bruno
Um mandado de prisão havia sido expedido em 5 de março pela Vara de Execuções Penais. A decisão ocorreu após a Justiça constatar que Bruno descumpriu regras da liberdade condicional.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou argumentos demonstrando que o ex-jogador do Flamengo não atualizou seu endereço por três anos. Bruno desrespeitou horários de recolhimento estabelecidos pela Justiça. Ele frequentou locais proibidos, incluindo um jogo no Maracanã em fevereiro.
➡️Mauro Cezar explica postura da torcida do Medellín contra o Flamengo: 'É assim'
O ex-atleta realizou diversas viagens sem autorização judicial. Entre elas, consta comparecimento a um estádio em Minas Gerais. Em 15 de fevereiro, Bruno viajou para o Acre sem permissão judicial para atuar pelo Vasco-AC. Ele não retornou ao regime semiaberto conforme determinação da Justiça.
Bruno Fernandes foi preso em 2010 pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samudio. O crime teve grande repercussão internacional. Em 2013, o goleiro foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza.
Bruno permaneceu em regime fechado de 2010 até 2019. Naquele ano, progrediu para o regime semiaberto. Em 2023, obteve liberdade condicional. Segundo o comando do 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio, a prisão foi resultado de trabalho conjunto entre o setor de inteligência da unidade e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias