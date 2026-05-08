Empate apagado do São Paulo repercute entre torcedores: 'Vitória?'

São Paulo e O'Higgins ficaram somente no empate sem gols pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em jogo que aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Já é o terceiro empate seguido da equipe Tricolor, com isso, torcedores perdem a paciência e disparam crítica ao desempenho recente do time.

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Com o placar igual, o Tricolor segue em primeiro colocado no Grupo C, onde somou sete pontos. Já os chilenos estão em segundo, somente com um ponto a menos. O próximo duelo do São Paulo será contra o Corinthians, no domingo (10), válido pelo Brasileirão.

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Reação dos torcedores com o empate do São Paulo

Como foi o jogo do Tricolor

Texto de Izabella Giannola

Em uma noite fria, Roger Machado escalou um São Paulo alternativo, com vários jovens da base e as estreias de Igor Felisberto e Osório. Já o O'Higgins entrou em campo com seus principais jogadores.

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O time chileno controlou as ações no início, enquanto o Tricolor tentava equilibrar a posse no meio-campo. A melhor chance veio aos 28 minutos, quando Felisberto perdeu a bola na defesa, Sarrafiore acionou Muñoz pela lateral e González, livre na área, cabeceou para fora. Do lado tricolor, a equipe de Roger Machado começou a ganhar mais confiança nos minutos finais, entrando mais na área do adversário. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

Logo no retorno do intervalo, o O'Higgins voltou assustando. Na primeira chegada, Sarrafiore soltou uma bomba que explodiu no travessão. O São Paulo seguia errando passes e cedendo a posse de bola, cenário que gerou incômodo em Roger Machado e na comissão técnica.

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O Tricolor conseguiu sua melhor oportunidade aos 13 minutos. Ferreirinha encontrou André Silva, que finalizou de fora da área. A jogada foi boa, mas a bola saiu por cima. No minuto seguinte, André Silva dominou pela direita, arrancou em contra-ataque e cruzou rasteiro na medida para Tapia, que se atirou na bola e finalizou bem já dentro da área. Carabalí fez grande defesa com as pernas e evitou o gol.

Depois, foi a vez de Carlos Coronel salvar. Faúndez cobrou arremesso lateral e encontrou González livre nas costas da defesa tricolor. O atacante venceu Osório na corrida, invadiu a área e finalizou forte. Carlos Coronel fez uma grande defesa e salvou. Nos minutos finais, Ogaz, do time chileno, arriscou mais uma oportunidade perigosa, também desperdiçada. O jogo terminou empatado sem gols.