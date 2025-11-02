Astro da NBA é suspenso após derrota para Lakers

O Los Angeles Lakers derrotou o Memphis Grizzlies em jogo válido pela Copa NBA, nesta sexta-feira (31), no Tennessee. Em partida histórica, o time de Luka Doncic venceu por 117 a 112 e fez o clube rival entrar em crise. Segundo informações da jornalista Shams Charania, da ESPN norte-americana, o armador do time da casa Ja Morant se irritou com o resultado, discutiu com o treinador e foi suspenso por uma partida.

Tudo começou quando um dos astros do Grizzlies não teve um bom desempenho na partida. Ja Morant acertou apenas três de 14 arremessos, marcando oito pontos em todo confronto. Conforme Chirania, o head coach do time, Tuomas Iisalo, teria questionado o comprometimento e a liderança do jogador diante do elenco e, na ocasião, Morant teria retrucado de forma desrespeitosa.

Em entrevista após a derrota do Memphis para os Lakers na NBA, o atleta também não demonstrou uma boa relação com a comissão técnica do clube. Ao ser questionado sobre o que os Grizzlies poderiam melhorar para a próxima partida, ele deu uma resposta que demonstrou o relacionamento conturbado.

—De acordo com o que (a comissão técnica) pensa, provavelmente não deveriam me colocar para jogar. Essa foi basicamente a mensagem, tá tranquilo. — Disse Ja Morant, em entrevista pós jogo.

Devido às atitudes do jogador, o Memphis Grizzlies suspendeu o armador por um jogo, após ele apresentar "conduta prejudicial ao time".

Apesar de uma entorse no dedo e uma contusão na perna, Luka Doncic retornou em grande estilo. Na partida vitoriosa contra o Memphis Grizzlies, o esloveno dos Lakers anotou 44 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, alcançando sua terceira partida com pelo menos 40 pontos na temporada na NBA. Com este feito, Doncic igualou Wilt Chamberlain (há 63 anos) e superou Michael Jordan, que havia marcado os pontos em apenas duas partidas, tornando-se o segundo jogador da NBA a atingir tal marca.

Luka Doncic, do Lakers, bate record na NBA. (Foto: Matthew A. Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira outros destaques de sexta

O técnico brasileiro Tiago Splitter continua a impressionar à frente do Portland Trail Blazers. Com uma virada nos segundos finais contra o Denver Nuggets, os Blazers venceram por 107 a 102, registrando sua quarta vitória em cinco jogos sob o comando de Splitter. A equipe vive sua melhor fase, com triunfos sobre Lakers (de Luka Doncic), Warriors (de Curry), Nuggets (de Nikola Jokic) e Utah Jazz, sofrendo apenas uma derrota para os Clippers.

O Chicago Bulls está de volta! A equipe conquistou sua quinta vitória consecutiva na temporada 25/26 ao superar o New York Knicks por 135 a 125. Este feito, não alcançado desde a temporada 1996/97, há 28 anos, coloca os Bulls no topo da Conferência Leste como a única franquia invicta da conferência, e ao lado de OKC e Spurs.

O Boston Celtics encerrou a sequência de vitórias do Philadelphia 76ers por apenas um ponto. Jaylen Brown foi o grande destaque dos Celtics, com 32 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Hugo González também contribuiu com uma atuação sólida, incluindo um bloqueio impressionante. O placar final foi de 109 a 108.

Confira os resultados completos de sexta-feira (31)

Philladephia 76ers 108 x 109 Boston Celtics

Indiana Pacers 108 x 128 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 101 x 112 Toronto Raptors

Chicago Bulls 135 x 125 New York Knicks

Memphis Grizzilies 112 x 117 L.A Lakers

Phoenix Suns 118 x 96 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 109 x 107 Denver Nuggets

L.A Clippers 126 x 124 New Orleans Pelicans

