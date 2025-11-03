LeBron James Jr., conhecido como Bronny, teve seu momento de destaque com o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat. Neste domingo (2), o ala ao lado de Austin Reaves brilharam em quadra, assim como Luka Doncic que voltou de lesão. Confira com o Lance! esses e outros destaques da rodada com oito jogos intensos.

Ponte aérea geracional

O "Papai LeBron" pode estar fora, mas o Los Angeles Lakers conta com outro LeBron James, dessa vez Jr., para momentos de destaque em quadra. Na vitória contra o Miami Heat, um lance despertou lembranças do astro de 40 anos mesmo sem que entrasse no jogo: a bela ponte aérea de Austin Reaves para Bronny.

O pontuador pode mudar que Reaves continuará entregando passes impressionantes. Confira essa assistência direto do meio da quadra:

Foi sem querer, Luka?

O início explosivo de Luka Doncic na temporada de 2025/26 impressionou os fãs da NBA. Mesmo sem bater 40 pontos neste domingo (2), o ala esloveno parecia estar muito confortável com a bola na mão.

Doncic voltou a liderar o poder ofensivo do Lakers após a lesão que o tirou das quadras por uma semana. Ele contribuiu ainda com um triplo-duplo: 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Esse vai para a parede!

Não foi apenas o time da Califórnia que brilhou na rodada. Em lance válido para "poster", Keldon Johnson, do San Antonio Spurs, pode colocar essa enterrada sobre Mark Williams na parede.

Por muito pouco, o novato VJ Edgecombe também não guarda o seu momento de estrela. O movimento parecia perfeito, mas a bola ficou no aro e não entrou.

É o Brasil ao redor do mundo

Entre as estrelas em quadra, um astro do futebol se destacou na arquibancada do Madison Square Garden durante a vitória do New York Knicks sobre o Chicago Bulls. O brasileiro Ronaldo Fenômeno foi ovacionado pelos torcedores.

Confira os resultados completos de domingo (2)

Oklahoma City Thunder 137 x 106 New Orleans Pelicans

Charlotte Hornets 126 x 103 Utah Jazz

Brooklyn Nets 105 x 129 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 117 x 104 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 117 x 109 Atlanta Hawks

New York Knicks 128 x 116 Chicago Bulls

Phoenix Suns 130 x 118 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 130 x 120 Miami Heat