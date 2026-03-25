Romário rebate críticas de Casagrande: 'Jogador meia-boca'
Senador esclarece que está licenciado legalmente e critica comentário do ex-jogador
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Durante participação em um programa do Canal UOL, o ex-jogador Walter Casagrande comentou os recentes posicionamentos de Romário sobre futebol e a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo.
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- Quanto tempo faz que o Romário dá entrevista, e nenhum repórter chega para ele e pergunta por que ele não está no Senado? O Romário nunca tá lá - afirmou Casagrande.
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Em resposta, Romário afirmou que é preciso entender minimamente sobre política antes de comentar sua atuação parlamentar.
- Graças à minha trajetória no futebol, tenho a sorte de poder contribuir em agendas ligadas ao esporte no Brasil e no mundo. Minha licença do Senado foi solicitada de forma transparente, dentro da lei, com respeito ao meu mandato e sem gastar um centavo de dinheiro público - disse Romário, que também criticou a postura de Casagrande.
- Ele nunca ganhou nada de importante no futebol, foi um jogador mediano e demonstra não entender nada de esporte e, muito menos, de política. Nunca disputou uma eleição nem recebeu um voto. Às vezes, quando ele se cala, é que ele se torna filósofo - completou.
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