Romário rebate críticas de Casagrande: 'Jogador meia-boca'

Durante participação em um programa do Canal UOL, o ex-jogador Walter Casagrande comentou os recentes posicionamentos de Romário sobre futebol e a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

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- Quanto tempo faz que o Romário dá entrevista, e nenhum repórter chega para ele e pergunta por que ele não está no Senado? O Romário nunca tá lá - afirmou Casagrande.

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Em resposta, Romário afirmou que é preciso entender minimamente sobre política antes de comentar sua atuação parlamentar.

- Graças à minha trajetória no futebol, tenho a sorte de poder contribuir em agendas ligadas ao esporte no Brasil e no mundo. Minha licença do Senado foi solicitada de forma transparente, dentro da lei, com respeito ao meu mandato e sem gastar um centavo de dinheiro público - disse Romário, que também criticou a postura de Casagrande.

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- Ele nunca ganhou nada de importante no futebol, foi um jogador mediano e demonstra não entender nada de esporte e, muito menos, de política. Nunca disputou uma eleição nem recebeu um voto. Às vezes, quando ele se cala, é que ele se torna filósofo - completou.

Romário no evento da World Legends Cup 2026, no Rio de Janeiro (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

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