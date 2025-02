Romário inicia namoro com mulher 30 anos mais nova

Aos 59 anos de idade, Romário engatou um novo relacionamento. O ex-jogador e atual Senador, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, vive um romance com a estudante Alicya Gomes, de 21 anos.

De acordo com a apuração do jornal "Extra", o romance entre os dois se iniciou durante o período eleitoral do ano passado. O relacionamento começou de forma discreta, e Romário teria conquistado o coração da jovem durante palestras na Baixada Fluminense, região onde Alicya mora.

Em outubro, os dois já tinham sido fragrados juntos no Rock in Rio. Romário levou o affair para a área vip do tradicional festival musical do Rio de Janeiro. O casal passou a noite de shows juntos, sem se separar por nenhum momento.

Quem é a nova namora de Romário?

Alicya Gomes adota um perfil discreto nas redes sociais. Atualmente, a conta oficial da jovem é trancada apenas para perfils selecionados. A morena tem mais de 5 mil seguidores e busca preservar a própria intimidade. O namoro com Romário acontece há seis meses.