John Textor confirma permanência de jogador, e torcida do Botafogo reage

John Textor, dono da SAF do Botafogo, se manifestou neste sábado (1º) sobre a possível saída do meia Savarino do clube. A transferência do jogador para o Lyon, da França, foi especulada nos últimos dias. Contudo, o empresário estadunidense desmentiu os rumores e apontou a permanência do atleta no elenco do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Antes da Supercopa Rei, Belém recebe taças de Flamengo e Botafogo

➡️ Mangueirão está pronto para receber a Supercopa Rei! Veja imagens

A manifestação do estadunidense aconteceu após o jornalista alemão Florian Plettenberg divulgar um possível acerto do clube francês com Savarino. O venezuelano chegaria no time para repor a saída do atacante Ryan Cherki para o Borussia Dortmund, da Alemanha, outra transação que ainda não foi concretizada.

O posicionamento de Textor sobre o caso aconteceu por meio de uma postagem nas redes sociais. O empresário classificou a informação como falsa e julgou a atitude do comunicador como tendenciosa e manipuladora.

continua após a publicidade

Postagem de John Textor sobre saída de Savarino do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcida do Botafogo reage

O gesto do empresário levou a torcida do Botafogo à loucura nas redes sociais. Textor é famoso pela participação ativa nas redes sociais. Desta vez, ele acumulou mais uma polêmica ao rebater o jornalista. O fato foi comemorado por botafoguenses, que também vibraram pela permanência de Savarino.