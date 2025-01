Guilherme comemora atuação pelo Santos e ‘abre portas’ para Neymar

Principal destaque do Santos na vitória sobre o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista, Guilherme falou sobre a possibilidade de Neymar reforçar a equipe ainda nesta temporada. Fora dos planos do Al Hilal, da Arábia Saudita, o camisa 10 da Seleção Brasileira pode rescindir contrato e ficar livre no mercado.

continua após a publicidade

+ Com dois gols de Guilherme, Santos vence Mirassol na estreia do Paulistão

Em entrevista na saída do gramado da Vila, o atacante afirmou que o craque brasileiro tem o apoio do elenco, mas deixou a decisão sobre o retorno "em aberto".

- Deixa o homem (Neymar) à vontade. Ele já sabe que todo mundo (elenco do Santos) tem a mesma opinião - disse o jogador em entrevista à CazeTV.

continua após a publicidade

Autor de dois gols, Guilherme celebrou a evolução da equipe, que adotou um novo sistema de jogo com a chegada do técnico Pedro Caixinha, e dedicou o triunfo ao grupo.

- Feliz por mais dois gols. Vitória para o grupo. Primeiro jogo, né, difícil, trabalho novo, modelo de jogo diferente. Exaltar o trabalho dos meninos e também da comissão (liderada por Caixinha). Um grande desafio hoje contra o Mirassol, uma equipe que já vinha jogando junto há muito tempo - disse o atacante.

continua após a publicidade

Neymar, alvo do Santos, com a taça do Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos volta a campo no próximo domingo (19), contra a Ponte Preta, 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão.