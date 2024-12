Roger Flores questiona situação na rodada do Brasileirão: ‘Questão de isonomia’

Uma situação no primeiro tempo de São Paulo x Botafogo, no Nilton Santos, rendeu um questionamento de Roger Flores. Durante a transmissão na Globo neste domingo (8), o ex-jogador criticou a não realização da 'parada técnica' em todos os jogos da rodada, que começaram no mesmo horário.

- Se começar todos os jogos no mesmo horário é uma questão de isonomia, você faz uma parada técnica, tem que parar em todos os jogos também, né? - questionou Roger Flores.

- É deveria ter sido estabelecido isso mesmo, independente do clima - completou Luis Roberto, na partida que teve a realização da parada técnica, diferente de Palmeiras x Fluminense.

Botafogo e Palmeiras começaram a rodada com chances de título. O Alvinegro abriu o placar contra o São Paulo, enquanto o Alviverde saiu atrás contra o Fluminense, no Allianz Parque. Se seguir desta forma, o time carioca será campeão brasileiro com 79 pontos, contra 73 da equipe paulista.