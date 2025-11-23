Com um a menos em campo, o Vasco vê a partida diante do Bahia, que já era muito complicada, ganhar tons de desespero. O Vasco chegou para enfrentar o Bahia vindo de quatro derrotas seguidas - a última delas contra o Grêmio -, resultados que fizeram o time que sonhava com a Libertadores, acordar dentro do pesadelo "a fuga da zona de rebaixamento".

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores cruz-maltinos foram tomados pelo desespero. A atuação diante do Bahia rendeu criticas duras.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após flertar com vaga na Libertadores, Vasco passa quatro jogos sem pontuar

Em queda livre, o Vasco abriu a 35ª rodada em 13º lugar, com 42 pontos e risco - apesar de remoto - de rebaixamento.

Restando quatro partidas para o fim do Brasileirão, o cenário ainda é de atenção. O Vasco está a 11 pontos do primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores e a seis da zona de rebaixamento. A meta imediata é clara: chegar aos 45 pontos, número considerado suficiente para eliminar qualquer risco matemático de queda. Só então, com a permanência assegurada, o clube poderá direcionar todas as energias para a busca do título na Copa do Brasil.

O trabalho de Fernando Diniz vive um momento decisivo. A diretoria do Vasco ainda banca sua continuidade no cargo, mas sabe que o time precisa reagir rapidamente.

continua após a publicidade