Torcedores fazem pedido a Renato Gaúcho para Flamengo x Vasco: 'Titular'

O Vasco venceu o Olímpia por 3 a 0, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, com gols de Puma Rodriguez, Nuno Moreira e Adson. Com duas assistências e um gol, o meio-campista foi aclamado pela torcida, que pediu o jogador como titular na próxima partida.

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Bruno Lazaroni escalou Adson como titular para enfrentar o Olimpia, sendo a primeira oportunidade como titular do atacante desde o retorno da lesão. E como coroação, o jogador respondeu em campo entregando duas assistências e um gol.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco reconheceram a partida que fez o meio-campista, fazendo com que pedissem a titularidade do atleta na próxima partida, contra o Flamengo, no domingo (2).

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Veja a repercussão:

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

Adson comemora seu primeiro gol com a camisa do Vasco após lesão. (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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