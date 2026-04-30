Torcedores fazem pedido a Renato Gaúcho para Flamengo x Vasco: 'Titular'
O meio-campista foi a grande surpresa da partida
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O Vasco venceu o Olímpia por 3 a 0, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, com gols de Puma Rodriguez, Nuno Moreira e Adson. Com duas assistências e um gol, o meio-campista foi aclamado pela torcida, que pediu o jogador como titular na próxima partida.
Veja gol em Vasco x Olímpia: Puma, Nuno Moreira e Adson marcam
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Bruno Lazaroni escalou Adson como titular para enfrentar o Olimpia, sendo a primeira oportunidade como titular do atacante desde o retorno da lesão. E como coroação, o jogador respondeu em campo entregando duas assistências e um gol.
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Nas redes sociais, torcedores do Vasco reconheceram a partida que fez o meio-campista, fazendo com que pedissem a titularidade do atleta na próxima partida, contra o Flamengo, no domingo (2).
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)
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