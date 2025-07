Robinho Jr revela ‘resenha’ com Neymar em lance de gol contra o Flamengo

Neymar foi decisivo e marcou o gol da vitória do Santos sobre o Flamengo por 1 a 0, na última quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Durante uma transmissão ao vivo, no dia seguinte a partida, o jogador Robinho Jr revelou um bastidor do lance.

O jovem atleta, de apenas 17 anos, contou que esperou um passe do camisa 10 na jogada. Ao revelar as expectativas para o companheiro, Neymar brincou com a situação e afirmou que jamais tocaria a bola em uma situação como aquela.

- Na hora do gol, achei que o Neymar ia tocar a bola. Depois falei com ele: "Se você tivesse tocado a bola, estava sozinho". Ele me respondeu: "Tenho quase 500 gols na carreira, tu acha mesmo que vou tocar uma bola dessa?" - iniciou o jogador, antes de concordar com a decisão do camisa 10.

- Mas depois, achei até melhor ele não ter tocado a bola mesmo. Depois, se eu tivesse errado também. Deus que me perdoe - concluiu.

Neymar em ação durante partida entre Santos e Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão de 2025 (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar voltou a brilhar

O camisa 10 do Peixe decidiu o confronto contra o Flamengo. Ele foi protagonista do Santos durante toda a partida. Ele foi o jogador mais ativo dentro campo pela equipe de Cléber Xavier. Aos 38 minutos do segundo tempo, a atuação de gala foi premiada com um belo gol.

Tudo começou quando Guilherme achou um passe para Neymar dentro da pequena área. Com um toque na bola, ele se livrou da marcação de Léo Pereira e depois fintou Varela para bater cruzado e vencer o goleiro Rossi, do Flamengo. Veja o lance abaixo:

Com a vitória, o Santos subiu na tabela de classificação do Brasileirão. O Peixe somou três pontos, tendo 14 no total, e alcançou momentaneamente a 14ª colocação. Por outro lado, o Flamengo se manteve com 27 pontos, e perdeu a liderança do campeonato para o Cruzeiro, que venceu o Fluminense na rodada.