Destaque do Sub-20 do Santos, Alencar sonha em jogar com Neymar: ‘Um gênio’

Um dos destaques da equipe Sub-20 do Santos, o zagueiro João Alencar vive o sonho de qualquer garoto das categorias de base do Peixe ao frequentar os treinos do elenco profissional.

continua após a publicidade

Alencar fez sua estreia no time comandado por Cléber Xavier no amistoso entre Santos e RB Leipzig, em Bragança Paulista, no dia 28 de maio.

O Menino da Vila falou sobre a experiência de conviver com Neymar nos treinos no CT Rei Pelé.

— Todas as vezes que tenho a oportunidade de treinar com ele (Neymar), procuro observar bastante. Por mais que atuemos em posições e funções diferentes, sempre há algo a aprender com ele, que é um gênio. É uma honra muito grande quando tenho a chance de dividir os treinos com ele. É sempre um aprendizado muito bom e importante — disse.

Alencar também comentou sobre a experiência de transitar entre a base e o elenco profissional.

— É um privilégio muito grande estar treinando com o elenco principal. Acredito que isso tem uma contribuição enorme, pois acabamos treinando com jogadores mais velhos e experientes. Então, nós, que viemos da base, conseguimos absorver muito conhecimento em cada treino com eles. É uma honra estar treinando com o profissional — ressaltou o Menino da Vila.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Alencar fez a estreia no elenco profissional durante o amistoso do Santos contra o RB Leipzig. (Foto: Tiago Maestre/Santos FC)

O Sub-20 do Santos:

O time Sub-20 do Santos foi eliminado recentemente do Campeonato Brasileiro da categoria. A equipe venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na última quarta-feira (16), pela 18ª rodada da competição.

Mesmo com a vitória, o Peixe foi eliminado, já que apenas os oito primeiros se classificam. O time está em 10º lugar, com 25 pontos.

Os Meninos da Vila voltam a campo no próximo sábado (19), em partida contra a Inter de Limeira (SP), válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20.

continua após a publicidade

O duelo, com mando do Santos, será realizado no Estádio Espanha, em Santos (SP), com portões abertos ao torcedor. A partida está marcada para as 15h.

— Agora, temos que nos manter bem focados, trabalhar bastante, pensando jogo a jogo, para alcançar nosso primeiro objetivo em cada campeonato, que é avançar de fase. Conseguimos bons resultados e estamos vivendo um bom momento, o que é muito importante na etapa atual de cada competição. Temos que aproveitar essa confiança para seguir conquistando resultados positivos — concluiu.