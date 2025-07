Cléber Xavier celebra o Departamento Médico vazio do Santos

Após a vitória do Santos diante do Flamengo na última quarta-feira (16), o técnico Cléber Xavier ressaltou o fato de ter conseguido 'conquistar uma unidade' com o elenco desde a chegada de sua comissão técnica, no dia 29 de abril.

continua após a publicidade

Cléber também lamentou o fato de ter apenas uma competição nesta temporada, com um plantel de mais de trinta jogadores, que, em muitos casos, precisam se manter motivados mesmo sem entrar em campo.

– Uma vitória em casa contra o líder dá confiança, sendo consistente defensivamente, como vinha sendo ofensivo efetivamente. Era buscar a segunda vitória consecutiva, que não tínhamos desde a minha chegada, não tomar gol. Se fizer mais de um, ótimo. Fiquei feliz pela torcida, pela vitória em casa, pelo grupo todo. Não temos nenhum jogador no departamento médico. Fiquei feliz por todos estarem aqui, os não convocados estavam presentes. Fiquei feliz por poder colocar aqueles meninos que tenho olhado. Quando tiver a oportunidade, vou colocá-los. Não só a entrada do Juninho, do Robinho Jr., do Bontempo fazendo duas funções, Deivid sendo titular. Começamos com três e terminamos com quatro - disse o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Departamento Médico do Santos está vazio. (Foto: Fábio Maradei/ Santos FC)

Departamento Médico:

O coordenador do Departamento Médico do Santos, Rodrigo Zogaib, comentou sobre o trabalho realizado para recuperar todos os jogadores para o segundo semestre.

— O Departamento Médico vazio é sinônimo de um trabalho bem-feito nas diversas esferas que envolvem o futebol profissional na área de saúde, ou seja, médicos, fisioterapia, fisiologia, preparação física e nutrição, junto com o Departamento Técnico, responsável pela formulação dos treinamentos. Quando a gestão é de excelência nessas áreas, o índice de lesões cai significativamente, demonstrando a qualidade dos profissionais envolvidos — disse o médico.

continua após a publicidade

Zogaib ainda explicou, em entrevista para o site oficial do clube, que cada setor tem sua importante participação, como a fisiologia, apresentando dados de volume, velocidade, intensidade, força, frequência; e a fisioterapia, com a prevenção, sobretudo antes dos treinamentos individualizados e em períodos alternados com os períodos de treinamento, reduzindo os riscos de lesões. Além da nutrição, que acompanha detalhadamente todas as refeições, suprindo a necessidade individual de cada um.

O que vem pela frente:

O Peixe volta a entrar em campo no próximo sábado (19), diante do Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano terá novamente à disposição os jogadores Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont, que cumpriram suspensão na última rodada.