Valores e exigências: jornalista revela bastidores de Carrascal no Flamengo

O Flamengo acertou a contratação de Jorge Carrascal, primeiro reforço da janela de meio do ano. O Rubro-Negro chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, e pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano. O setorista do Rubro-Negro no Lance!, Lucas Bayer, revelou os bastidores da negociação.

Em vídeo, Lucas contou todos os imbróglios entre a diretoria do Flamengo e a do Dínamo Moscou, além dos valores e de uma possível data de chegada do colimbiano. Segundo Bayer, Carrascal pode chegar já neste final de semana e assistir ao Fla-Flu no domingo (20).

- Ele vai chegar para brigar por posição com o Arrascaeta por conta das características. O Flamengo vinha tentando a contratação desde o início do Mundial. A intenção era contar com ele nos Estados Unidos, mas não foi para frente por exigências do clube russo - contou Bayer

- Para contar com o Carrascal, o Flamengo vai pagar em torno de 77 milhões de reais. E uma exigência do Flamengo na negociação foi o parcelamento do valor. Foi atendido. Expectativa é que chegue no final de semana.

(Foto: Divulgação)

Como joga Jorge Carrascal, reforço do Flamengo?

Jorge Carrascal é um meia ofensivo que se destaca pela capacidade de criação de jogadas. Pode jogar tanto como um "camisa 10" clássico quanto como meia pelos lados, principalmente pela esquerda. Para entender melhor como o jogador pode agregar à equipe de Filipe Luís, o Lance! conversou com o jornalista colombiano Jaime Dinas e com a brasileira Marina Granziera, que mora na Colômbia e cobre o futebol do país para o canal "Caracol".

Principais características de Carrascal

Sobre as principais qualidades de Carrascal, do Flamengo, Dinas destaca que o meia alia velocidade, mobilidade e capacidade técnica para criar jogadas e se projetar ao ataque. Segundo ele, trata-se de um jogador que se posiciona bem para finalizar e contribui com profundidade nas transições ofensivas.

— Sem dúvida, o Flamengo contratou um "jogadoraço". Carrascal é um jogador muito rápido, com excelente mobilidade na frente. Ele aproveita sua capacidade técnica, complementada por sua boa condição física, para fazer transições e passes rápidos do meio-campo para o ataque. A capacidade de movimentação faz dele além um goleador, por suas projeções, seus passes dão profundidade a qualquer equipe, neste caso o Flamengo. É um jogador que se posiciona para fazer gols. E quando se posiciona para marcar, é eficiente e eficaz na finalização. O Flamengo vai ganhar muito, o futebol brasileiro, como fez com Arias e Richard Ríos, com essa nova contratação — destacou Jaime.

Na mesma linha, Granziera afirma que a principal virtude do jogador é a agilidade, com capacidade de mudar o ritmo do jogo com rapidez. Por outro lado, ela aponta como um desafio para o meia de 27 anos manter esse desempenho durante os 90 minutos.

— A principal qualidade do Carrascal é a agilidade. Muito ágil, muito rápido, pensa rápido, é i, jogador que pode mudar rapidamente o ritmo de um jogo. Acho que o principal defeito dele é conseguir manter esse ritmo por 90 minutos, demonstrar que ele consegue ser um jogador para ser titular e fazer a diferença. Esse é o principal defeito que ele tem, pelo menos ultimamente, quando ele tem jogado na seleção da Colômbia — colocou a jornalista.