Lédio Carmona se pronuncia após críticas por fala em Santos x Flamengo

A partida entre Santos x Flamengo marcou também a estreia de Robinho Jr, de 17 anos, que é tratado como uma das grandes promessas da base do Peixe. Durante a transmissão, Lédio Carmona mencionou que ele era filho de Robinho, ex-Santos e Seleção Brasileira, que está preso após condenação por estupro.

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a fala de Lédio Carmona em Santos x Flamengo. Eles não gostaram do fato do comentarista ter lembrado que o Robinho Jr é filho de Robinho. Nesta quinta-feira (17), em seu Instagram, Lédio se pronunciou oficialmente.

- Robinho está preso na Penitenciária de Tremembé por crime de estupro. Foi condenado pela justiça italiana e hoje paga pelo que fez. Robinho foi ídolo do Santos. Jogou duas Copas do Mundo. Vestiu, além do Peixe, camisas de Real Madrid, Milan, Manchester City, Galo. Robinho é um ex-jogador e está atrás das grades por um crime denunciado, investigado, julgado e sentenciado - começou o comentarista

- Robinho Jr é filho de Robinho. Tem 17 anos. E, como o pai, é jogador de futebol, atacante e começou no Santos. Ontem, na Vila Belmiro, entrou no segundo tempo do jogo contra o Flamengo e estreou em jogos oficiais. Foi a primeira vez do garoto. Que tem um pai preso, condenado de forma legítima e tenta levar sua vida e seus sonhos da melhor maneira possível. Foi aplaudido pela torcida do Santos quando entrou. E nós registramos o momento na transmissão. E dissemos de quem é filho - Continuou Lédio

- Um pequeno tribunal das redes sociais reclamou. Não gostou que lembramos do Robinho, o condenado. Mas ele é pai do Robinho Jr. Foi ídolo do Santos. E, de novo, cometeu um crime, está condenado e preso. O filho, um menino de 17 anos, não cometeu crime nenhum e só quer seguir sua vida e ser jogador. Não ousem cancelar o menino. Não foi ele que cometeu um crime. Só quer ser jogador. E sua luta precisa ser registrada. Fizemos isso. Evitem a covardia - completou Carmona sobre fala em Santos x Flamengo

Ao lado de Neymar, filho de Robinho ganha destaque em jornal espanhol; jovem estreou em Santos x Flamengo

O jornal espanhol AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, destacou a estreia de Robinho Jr., filho do ex-jogador Robinho, na equipe profissional do Santos. O atacante atuou na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, em amistoso válido pela Vitória Cup, realizado no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo. O jovem atuou, dias depois, na partida entre Santos e Flamengo.

Promessa das categorias de base do Peixe, Robinho Jr. entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e teve participação direta no triunfo. Ele deu a assistência para o terceiro gol santista, marcado por Diego Pituca, e deixou boa impressão em sua primeira aparição com a equipe principal. A estreia oficial do jovem foi em Santos x Flamengo.

— O amistoso contou com a estreia de Robinho Jr., filho do ídolo santista, que estreou no time principal do Peixe aos 17 anos, vestindo a camisa 7 do pai, que atualmente está preso — disse o AS.

— Robson é um dos jogadores mais promissores da base do Santos. Na última temporada, marcou 11 gols pelo sub-17. Ele também atuou com o time reserva na mais recente edição da Copinha, uma das competições de base mais prestigiadas do mundo. Dela, saíram craques como Vinicius, Alisson, Casemiro e Neymar. Ele fez duas aparições, saindo do banco de reservas, e marcou um gol na vitória por 7 a 1 sobre o Jaciobá — completou.

O jovem jogou alguns minutos na partida entre Santos x Flamengo no Brasileirão.