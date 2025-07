Robinho Jr faz provocação a gigante de São Paulo e viraliza: ‘Obrigação’

Robinho Jr estreou pelo Santos no Brasileirão na última quarta-feira (16). Na ocasião, o jovem atacante, de apenas 17 anos, esteve em campo durante a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada. Um dia após o jogo, o atleta participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais e provocou o Corinthians.

Durante uma interação com fãs, o Menino da Vila disse que tem a "obrigação" de jogar bem contra o Corinthians. Na fala, ele citou o próprio desempenho nas categorias de bases contra o rival e lembrou do retrospecto do pai, o ex-jogador Robinho. Quando atuava pelo Santos, o antigo atacante teve um histórico de boas atuações contra o adversário.

- Quando vier o Corinthians, a minha obrigação, de família, é deitar. Inclusive, na base já aconteceu - disse o jogador, em referência ao pai.

Vale destacar, que o clássico entre os alvinegros paulistas já aconteceu pelo Brasileirão. No primeiro embate entre as equipes, Robinho Jr ainda não havia subido para o profissional e o Timão venceu a partida por 1 a 0, na Arena Corinthians.

O próximo confronto entre as equipes está previsto para o dia 25 de outubro. Desta vez, o Peixe jogará o clássico em casa e com a ajuda do jovem atacante.

Estreia no profissional

Robinho Jr estreou no profissional do Santos no amistoso contra o Desportiva Ferroviária. A partida aconteceu no último dia 10 de julho, antes do retorno oficial do futebol nacional, que havia parado por conta do Mundial de Clubes. No confronto, o jovem colaborou para a vitória do Alvinegro, por 3 a 1, com uma assistência.

Na última quarta-feira (16), o Menino da Vila realizou o segundo jogo com o Peixe. Desta vez, a equipe do técnico Cléber Xavier venceu o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Neymar foi o autor do gol da vitória.

Enquanto o arguadado confronto contra o Corinthians não chega, Robinho Jr e o Santos se preparam para o próximo compromisso da temporada. O Alvinegro enfrenta o Mirassol, neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no estádio Campos Maia, pela 15ª rodada do Brasileirão.