O que esperar de Neymar no duelo entre o Santos e o Mirassol?

O Santos encara o Mirassol neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira (16), o Peixe voltou ao campeonato oficialmente depois da pausa do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo foi contra o Flamengo, na Vila Belmiro, e o time alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Neymar, em uma grande festa do torcedor santista, que viu não só um salto de duas posições na tabela com a vitória, mas um grande desempenho do camisa 10.

Na entrevista pós-jogo, ainda no gramado, o capitão santista falou sobre o poder de competitividade do Santos.

— Flamengo é o melhor time do campeonato, defende e ataca muito bem. Saem três jogadores bons, entram outros bons. Difícil jogar contra time assim. Demonstramos que podemos mais do que vivemos até hoje. É um recomeço para nós. Demonstramos que podemos jogar contra qualquer time do Brasileirão — disse o craque.

Neymar marcou 4 gols no retorno ao time da Baixada Santista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar ainda comentou que pretende jogar 90 minutos diante da equipe do interior de São Paulo.

— Quero jogar todos os jogos 90 minutos. Quero estar melhor fisicamente, isso requer tempo. Treino e jogo. Não é fácil enfrentar a lesão que tive. Estou muito feliz de poder contribuir de todas as formas. Não estou 100%, mas estou cada vez melhor — afirmou o camisa 10.

No entanto, o técnico Cléber Xavier pregou cautela após o duelo contra o Rubro-Negro. Ele ressaltou que, na intertemporada, o time precisou fazer um equilíbrio físico.

— Cabe ao departamento físico recuperá-lo. Alguns jogadores conseguem em um dia e outros precisam de dois dias. Vamos cuidar bem disso para que ele esteja em boas condições para o Mirassol. Em agosto, a gente tem jogo só no final de semana e dá para cuidar melhor. Temos que ter muita atenção não só com ele, mas com todos que jogam 90 minutos — disse o técnico.

O jogo contra o Flamengo fez com que o torcedor do Santos ficasse otimista para o segundo semestre do time, que tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim desta temporada. O Peixe não fez um jogo taticamente perfeito, mas jogou nos erros do adversário e fez uma estratégia diferente para segurar um ataque veloz e qualificado.

Neymar deve atuar ou como falso 9 ou como meia, e é tido como um exemplo no elenco do Peixe, segundo Cléber Xavier. O camisa 10 fez uma boa preparação durante as férias para voltar bem fisicamente, seguindo as orientações da comissão e do departamento médico.

Números de Neymar:

NÚMEROS DE SANTOS 1 X 0 FLAMENGO, NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (16)

90 minutos jogados

1 gol

1 grande chance criada

3 passes decisivos

2 finalizações (2 no gol)

21/25 passes certos (84%)

2/2 passes longos certos

2/3 dribles certos

7/15 duelos ganhos

5 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.9

SEGUNDA PASSAGEM DE NEYMAR NO SANTOS

13 jogos (9 titular)

4 gols

3 assistências

119 minutos para participar de gol

33 passes decisivos

6 grandes chances criadas

12/27 finalizações no gol

24 dribles certos

45% eficiência nos duelos

43 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

1 cartão vermelho

Nota Sofascore 7.44