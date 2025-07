Com Neymar, Santos encerra a preparação para o duelo contra o Mirassol

O Santos encerrou a preparação para o duelo diante do Mirassol, nesta sexta-feira (18), na Vila Belmiro. O Peixe viaja às 16h (de Brasília) para o interior de São Paulo.

continua após a publicidade

A atividade do Alvinegro foi realizada no período da manhã, com foco no trabalho tático e técnico, com Neymar atuando de falso 9.

A principal novidade será o retorno de Rollheiser, que estava suspenso no duelo contra o Flamengo. Ele deve ganhar a vaga de Deivid Washington. O lateral-direito JP Chermont e o volante João Schmidt também retornam de suspensão.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Barreal; Guilherme, Rollheiser e Neymar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos treinou na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda Campeonato Brasileiro:

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada 23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada 26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada 04 de agosto (segunda) - Santos x Juventude - Morumbis - 20h - 18ª rodada 10 de agosto (previsão de data) - Cruzeiro x Santos - detalhes indefinidos - 19ª rodada

Ingressos Mirassol x Santos:

Os ingressos para o duelo diante do Mirassol estão à venda no site ingresso s/a. A inteira para a arquibancada de visitante custa R$ 240,00.

Retrospecto Mirassol x Santos:

14 jogos

10 vitórias do Santos

3 empate

1 vitória do Mirassol

28 gols do Santos (2.0 por jogo)

15 gols do Mirassol (1.1 por jogo)

Últimos resultados no Brasileirão:

1ª rodada (30.03) - Vasco 2 x 1 Santos - São Januário

2ª rodada (06.04) - Santos 2 x 2 Bahia - Vila Belmiro

3ª rodada (13.04) - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã

4ª rodada (16.04) - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro

5ª rodada (20.04) - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis

6ª rodada (27.04) - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

7ª rodada (04.05) - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio

8ª rodada (12.05) - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque

9ª rodada (18.05) - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena

10ª rodada (25.05) - Vitória 0 x 1 Santos - Barradão

11ª rodada (01.06) - Santos 0 x 1 Botafogo - Vila Belmiro

12ª rodada (12.06) - Fortaleza 3 x 2 Santos - Castelão

13ª rodada - adiado - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro

14ª rodada (16.07) - Santos 1 x 0 Flamengo - Vila Belmiro