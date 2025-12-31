Roberto Carlos se manifesta após cirurgia cardíaca: 'Previamente planejado'

O ex-lateral Roberto Carlos se manifestou nas redes sociais e tranquilizou os fãs após realizar uma cirurgia cardíaca, nesta quarta-feira (31). O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira foi submetido a um procedimento que estava previsto para durar apenas 40 minutos, mas se estendeu por quase três horas. Apesar das dificuldades, o ex-jogador esclareceu sobre seu estado de saúde.

continua após a publicidade

➡️Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha momento romântico com Gabigol

- Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com a minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco. Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, carinho e preocupação. Quero tranquilizar todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado à toda equipe médica que cuidou de mim - disse o ex-lateral da Seleção Brasileira.

A necessidade da cirurgia surgiu após exames detectarem um problema no coração do ex-jogador e um pequeno coágulo sanguíneo em sua perna. Uma ressonância magnética de corpo inteiro revelou o funcionamento inadequado do coração de Roberto Carlos, levando à internação imediata para realização de um cateterismo.

continua após a publicidade

A equipe médica conseguiu finalizar a operação satisfatoriamente, mesmo com o tempo prolongado e o ex-atleta permanecerá sob observação médica por dois dias no hospital, cujo nome não foi divulgado.

➡️Astro do Corinthians, Memphis responde provocação de torcedor do Palmeiras

Detalhes da complicação de Roberto Carlos

Roberto Carlos, que tem 52 anos atualmente, buscou atendimento médico inicialmente para examinar sua perna, onde foi identificado o coágulo. Durante investigações mais detalhadas, os médicos descobriram o problema cardíaco que exigiu intervenção cirúrgica.

continua após a publicidade

Em abril deste ano, Roberto Carlos já havia enfrentado outro problema de saúde. Na ocasião, precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos relacionados à Nepal Super League. Os organizadores do evento informaram que o brasileiro havia sofrido uma "doença súbita". Posteriormente, a visita foi remarcada e o ex-jogador conseguiu chegar a Katmandu dias depois, acompanhando normalmente as finais da competição nepalesa.

Durante a carreira de jogador, Roberto Carlos ficou reconhecido como um dos maiores laterais da história do futebol mundial. No currículo inclui conquistas expressivas como o título da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e três títulos da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, obtidos em 1998, 2000 e 2002.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas