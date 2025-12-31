Astro do Corinthians, Memphis responde provocação de torcedor do Palmeiras

Após um ano vitorioso à frente do Corinthians, o astro Memphis Depay está curtindo suas férias no litoral da Bahia. Enquanto aproveitava uma praia em Itacaré, cidade onde foi flagrado esta semana, o camisa 10 viveu um momento inusitado ao lado de um torcedor do Palmeiras, nesta quarta-feira (31).

Durante uma caminhada pela praia, o atacante foi abordado pelo torcedor do Verdão, que provocou o camisa 10 dizendo que o Palmeiras era maior que o Corinthians. Em clima descontraído, Memphis respondeu a provocação fazendo um sinal negativo com as mãos. Confira abaixo.

A temporada de 2025 marca um ano vitorioso para o Corinthians, que foi o único clube paulista a se sagrar campeão. Na primeira metade do ano, o elenco conquistou o Campeonato Paulista e encerrou o ano sendo tetracampeão da Copa do Brasil. Memphis foi decisivo na conquista dos dois títulos em cima de Palmeiras e Vasco, respectivamente.

Vale voltar? Corinthians tem três atletas com empréstimos se encerrando

Texto por: Ulisses Lopresti

Três jogadores emprestados pelo Corinthians têm contratos que se encerram nesta quarta-feira (31): Fagner (Cruzeiro), Alex Santana (Grêmio) e Pedro Raul (Ceará). Os vínculos não devem ser renovados, e o clube discute o futuro dos atletas.

O clube alvinegro enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa e não pode inscrever jogadores na janela de transferências. A diretoria trabalha para pagar uma dívida de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, e se livrar da punição. Entretanto, o retorno de emprestados pode ser uma alternativa no mercado.

