Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha momento romântico com Gabigol

Rafaella Santos, influenciadora e irmã do jogador Neymar, publicou uma foto de um jantar romântico com Gabigol, atacante do Cruzeiro. O registro aconteceu nos Stories do Instagram, na última terça-feira (30), e mostra as mãos do casal entrelaçadas em um restaurante.

continua após a publicidade

➡️ Jornal europeu destaca poder do Flamengo no mercado: 'Outro planeta'

O registro chamou a atenção dos seguidores por ser um raro momento de intimidade do casal, que costuma manter discrição sobre o relacionamento. A publicação aconteceu após Rafaella participar do programa online "Bru Na Cozinha", apresentado por Bruna Biancardi, namorada de seu irmão Neymar.

Durante a participação no programa, Rafaella compartilhou detalhes sobre a rotina com o jogador. E brincou sobre os desafios de se relacionar com um atleta profissional.

continua após a publicidade

— Estou nesse bate e volta. Quando tenho oportunidade de vir para São Paulo, eu venho para curtir família, amigos, curtir um pouquinho sozinha também, porque vida de casado você sabe como é, a gente quer matar, às vezes — brincou, antes de completar.

— É basicamente aquela vida de casado que eu imaginei que não ia ter. Estou aprendendo, mas assim é gostoso. A gente começa a conhecer um ao outro e o nosso relacionamento hoje tá outra coisa, está maravilhosamente bem — concluiu.

continua após a publicidade

Rafaella e Gabigol em momento romântico (Foto: Reprodução)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relacionamento de Gabigol com Rafaella Santos

A história do romance entre o atacante e a irmã de Neymar é longa. Ou seja, não é de hoje que as duas figuras públicas proporcionam momentos como um casal. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora.

O relacionamento só foi assumido por ambas as partes em 2017. No período, o casal compartilhou momentos juntos com os fãs nas redes sociais e se declararam apaixonados. Contudo, de lá pra cá, o romance colecionou oscilações e, entre idas e vindas, finalizaram a união em setembro de 2023. No início de 2025, eles voltaram a se relacionar.