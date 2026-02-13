Jornalistas disparam contra fala de Andreas Pereira: 'Que coisa horrorosa'

O meia Andreas Pereira relembrou a polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Memphis Depay no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Após a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, da última quinta-feira (12), pelo Brasileirão, o camisa 8 afirmou que estava limpando a chuteira e não cavando a marca do pênalti.

continua após a publicidade

➡️ Andreas assume papel de garçom e leva Palmeiras à liderança do Brasileirão

Durante o programa "Posse de Bola", do site Uol Esportes, os jornalistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro criticaram a declaração de Andreas Pereira. Ambos classificaram a fala como sínica.

— Que sínico. Que coisa horrorosa. Que ele falasse dando um sorriso. Passe no sinal vermelho Andreas — iniciou Juca Kfouri, antes de ter a opinião completada pelo companheiro de programa.

continua após a publicidade

— O Andreas é um jogador brilhante. Inteligente e técnico. Não precisa bancar do Dick Vigarista. O Palmeiras não me causa náusea, quando paro para assistir à equipe. Agora, essas entrevistas e o vitimismo, sim. Esse cinismo — Arnaldo Ribeiro.

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Relembre o caso

No último domingo (8), o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o atacante Memphis Depay desperdiçou um pênalti ao escorrer na marca da cal durante a cobrança.

Imagens que viralizaram nas redes sociais, flagraram o meia Andreas Pereira "cavando" a região da cobrança antes da penalidade. O caso repercutiu e após a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, da última quinta-feira (12), o camisa 8 fez um pronunciamento sobre o caso. Veja abaixo:

— É do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniele e do Matheuzinho, do Memphis mesmo depois. Isso é uma coisa de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, tem que comentar mesmo, pode falar o que quiser. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante — iniciou Andreas, do Palmeiras, em entrevista ao Prime Video.

— Eu só estava limpando a chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que estava meio solta no gramado — completou o jogador.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Internacional x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A primeira etapa foi marcada por alternância no domínio da partida. Os primeiros minutos, no entanto, foram de bastante embate físico. Já na metade dos 45 minutos iniciais, Andreas Pereira cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, que venceu pelo alto e abriu o placar.

O Internacional, então, passou a arriscar mais e a subir a marcação. Após bate e rebate dentro da área, Ronaldo finalizou com categoria e empatou o jogo.

Logo nos minutos iniciais da segunda etapa, Vitor Roque aproveitou confusão envolvendo Bruno Gomes e Mercado e chutou para vencer o goleiro Rochet.

A comissão técnica colorada respondeu à beira do campo e promoveu mudanças na equipe. Mas foi o Alviverde que voltou a ir às redes e dar números finais ao confronto. Luighi roubou a bola e acionou Lucas Evangelista, que rolou para Andreas Pereira marcar. Placar final: Palmeiras 3 a 1 Internacional.

O Internacional volta a campo no próximo domingo (15), quando encara o Ypiranga, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No mesmo dia, o Palmeiras encara o Guarani, fora de casa, já classificado ao mata-mata do Paulistão.