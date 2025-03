Neymar deve jogar na estreia do Santos no Brasileirão: ‘ja já estarei 100%’

Sem Neymar, o Santos venceu o Coritiba por 4 a 1 no último domingo (16), no Couto Pereira, em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. Tiquinho anotou dois gols, Zé Ivaldo e Deivid Washington também marcaram pelo Alvinegro.

O atacante viajou com o elenco santista mesmo lesionado. Ele ajudou na promoção do evento e ficou no banco de reservas, além de ter atendido os fãs na concentração do time e no estádio.

O capitão santista se lesionou no dia 2 de março, no duelo contra o Red Bull Brgantino, pelas quartas de final do Paulistão. Ele não participou da eliminação do Santos na semifinal para o Corinthians, na Neo Química Arena.

Ele também foi desconvocado dos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em entrevista no gramado após a partida, Neymar disse que deve estar à disposição de Pedro Caixinha na estreia do Brasileirão.

-É lógico que a minha vontade era estar em campo, mas faz parte. Estou me recuperando e melhorando cada dia que passa. É triste ser cortado da Seleção, mas foi uma conversa entre os médico. Decidimos o que é o melhor pra mim neste momento. O melhor é me recuperar 100% para a lesão não se agravar e ser algo pior lá na frente. Estarei 100% (na estreia do Brasileiro). - disse o camisa 10.

A agenda do Peixe:

Após a partida, o Peixe retornou à Baixada Santista e ganhou quatro dias de folga. O elenco se reapresenta somente na próxima sexta-feira (21), no CT Rei Pelé.

A estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 30 de março, às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.