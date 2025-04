O meio-campista Marlon Freitas e o zagueiro Lyanco discutiram na vitória do Atlético-MG por 1 a 0 contra o Botafogo, no domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão, na Mineirão. Durante o programa Seleção SporTV da última segunda-feira (21), o jornalista André Rizek criticou a postura do jogador do clube mineiro durante a confusão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Lyanco está pagando de valentão todo jogo agora. Virou um personagem - afirmou Rizek.

Em seguida, Felipe Melo concordou com Rizek e fez questão de elogiar a atitude do meio-campista Marlon Freitas.

- O Marlon Freitas foi muito bem. O Lyanco está pagando de valentão realmente todo jogo. A torcida do Galo gosta muito dele, ele joga para a torcida, acho ele, inclusive, muito bom jogador. De fato, o Marlon foi muito bem em não deixar ele crescer para cima do Savarino, ele é o capitão - concordou Felipe Melo.

Botafogo e Atlético-MG possuem cinco pontos em cinco partidas no Brasileirão, sendo 14º e 16º colocados, respectivamente. Na próxima rodada, o Galo visita o Mirassol no sábado (26), às 18h30, enquanto o Fogão faz o clássico frente ao Fluminense no mesmo dia, às 21h, em casa.

continua após a publicidade

Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 contra o Atlético-MG

O jogo do final de semana marcou a reedição da final da Libertadores de 2024. Em partida épica, disputada em 30 de novembro de 2024, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, e se sagrou campeão da América pela primeira vez na história, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, que teve Gregore expulso logo no primeiro minuto de jogo. Vargas descontou para o Galo.