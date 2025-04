Atlético-MG derrota Botafogo e vence primeira no Brasileirão

O Atlético-MG derrotou o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, pelo Brasileirão. A partida foi no Mineirão, pela 5ª rodada do torneio. Cuello marcou para o Galo, que conquistou a primeira vitória no campeonato nacional.

Com o resultado, o Atlético empatou em número de pontos com o Botafogo e deixou a zona de rebaixamento. O Galo ocupa a 15ª colocação, enquanto o Fogão é o 14º, levando vantagem no saldo de gols.

Como foi o jogo

O jogo começou com o Atlético pressionando. Mas foi o Botafogo que teve a primeira boa chance. Aos cinco minutos, Gregore recebe e finaliza cruzado, mas Everson fez a defesa. Aos 7 minutos, em vacilo da defesa carioca, Natanael faz o cruzamento para a área, a bola passa por John,e Cuello manda para fora, sem goleiro. O atacante foi pego no susto.

Aos 18, Cuello aparece bem novamente, o atacante invadiu a área e finalizou forte. John desvia, e a bola vai na rede pelo lado de fora. Aos 23, Artur finaliza colocado para o Botafogo, mas Everson faz boa defesa. Um minuto depois, Rony cabeceou, e Jonh mandou para escanteio. A reta final da primeira etapa foi morna, após grande meia hora de jogo entre as equipes.

Atlético-MG x Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Logo aos 2 minutos, Gabriel Menino cobrou escanteio para a área. A defesa do Botafogo bateu cabeça. Cuello, livre, empurrou para as redes de cabeça, abrindo o placar para o Galo. Aos 13, Natanael apareceu no ataque, cortou a defesa e finalizou forte. A bola pegou na rede pelo lado de fora.

Dois minutos depois, Hulk passa por David Ricardo e sofre a falta, o árbitro puniu o zagueiro com cartão amarelo, mas o VAR chamou. Após revisão, o árbitro mudou a cor do cartão e expulsou o defensor do Botafogo.

Aos 24, Scarpa recebeu belo cruzamento dentro da área, e finalizou, mas a bola explodiu na defesa botafoguense, levando muito perigo. A blitz atleticana seguiu. Gabriel Menino apareceu no lance seguinte para finalizar de fora da área. Jonh, com a ponta dos dedos mandou pela linha de fundo. O jogo a partir daí se tornou muito físico.

O que vem por aí?

No meio da semana as duas equipes entram em campo por competições internacionais. O Atlético enfrenta o Caracas pela Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. Já o Botafogo, visita o Estudiantes, também na quarta-feira, no mesmo horário, pela Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X BOTAFOGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

⚽ Gols: Cuello (2'/ 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rony (CAM), Cuello (CAM) e Hulk (CAM) / John (BOT) e Danilo Barbosa (BOT)

🔴 Cartão vermelho: David Ricardo (BOT)

🏟️ Público presente: 24.528

💰 Renda: R$ 889.771,68

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Scarpa); Cuello (Bernard), Rony (João Marcelo) e Hulk (Saravia).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Artur (Danilo Barbosa); Savarino Matheus Martins e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques