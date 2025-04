Atlético-MG e São Paulo saíram no 0 a 0 somente no número de gols. Cada equipe teve um jogador expulso. Pelo lado do Galo, Lyanco sofreu a expulsão após levar dois cartões amarelos e consequentemente o vermelho. O zagueiro atleticano após a partida falou sobre uma reunião que os jogadores tiveram com a arbitragem, antes do começo do Brasileirão. Lyanco citou que prometeram mudanças, mas que "nada mudou".

- Antes de começar o Brasileiro a gente teve reunião com a arbitragem, explicando regras, explicando novas regras, aquilo que iria mudar, enfim, só palavras, nada mudou, é a mesma coisa. Ali foi o lance que, inclusive na reunião foi falado que quando vai retardar um jogo o jogador vai tomar um amarelo. A gente sofreu a falta, a bola estava parada, o Ferreirinha na minha frente, ainda dei um chute na bola para mostrar não estava conseguindo jogar, mas não mudou nada.

O lance com Ferreirinha gerou o primeiro amarelo de Lyanco na partida. O zagueiro do Atlético já sofreu críticas por conta do jeito dentro de campo e explicou sobre isso.

- O sangue foi esquentando, esse é o meu jeito, é fácil falar depois de um jogo ou quem está sentado na arquibancada. Eu sou muito intenso no jogo que eu estou vivendo, eu não fico jogando pensando no próximo jogo, não fico pensando o que eu vou ter que continuar fazendo para estar no próximo jogo, eu vivo o jogo de hoje.

Lyanco do Atlético-MG durante partida contra o São Paulo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Para Lyanco, jogo foi quente

Lyanco reconheceu que poderia ter evitado o segundo amarelo, que ocorreu na reta final da partida, mas disse não ter comprometido o resultado.

- Depois do jogo você fala, poderia ter evitado sim, tudo, mas na hora do jogo é difícil. A expulsão aconteceu logo no final, ou seja, eu não comprometi o meu time, eu saí ali logo quando ele já ia acabar o jogo, ele veio e me deu amarelo. Eu acho que tudo é mais fácil depois do jogo, mas na hora, aquele momento ali é o que a gente está vivendo.

O zagueiro do Galo respondeu sobre críticas em relação ao número de cartões recebidos. Lyanco se mostrou contente com a partida que fez e citou a expulsão de Calleri.

- Na minha posição eu estou sujeito a tomar cartão, a ter que fazer alguma falta que às vezes tem que ser feita. Mais uma vez saio de cabeça erguida pelo jogo que eu fiz, falando particular assim. Você jogar 45 minutos, entre aspas, com um amarelo em um jogo como esse é muito difícil. Se você pegar 15 ou 14 jogos que eu joguei eu tomei 3 ou 4 amarelos só. Então foi o jogo de hoje, foi um jogo quente tanto quanto o Calleri ali que jogou 10 minutos e também teve a expulsão.