Marlon Freitas provoca Lyanco em Atlético-MG x Botafogo; veja leitura labial

O meio-campista Marlon Freitas e o zagueiro Lyanco discutiram na vitória do Atlético-MG por 1 a 0 contra o Botafogo, no domingo (20), pela quinta rodada da Série A do Brasileirão, na Mineirão. O dublador Velloso divulgou o vídeo da confusão entre os jogadores nesta segunda-feira (21) e agitou as redes sociais.

Em leitura labial é possível ver a provocação do jogador botafoguense diante do atleta atleticano, em uma rivalidade recente dos clubes brasileiros após a final da Libertadores do ano passado. A briga, contudo, começa em uma jogada entre Savarino e Lyanco, que vai para cima do argentino ex-Galo.

Marlon Freitas aparece na sequência e reclama do zagueiro discutir com um jogador menor (em estatura) e o xinga de "otário". O lateral-esquerdo botafoguense, Alex Telles, tenta diminuir o ímpeto de Lyanco com um discurso mais calmo, mas é em vão.

A partir daí, o capitão do Glorioso provoca o defensor e diz que o Botafogo "paga em dia". Vale lembrar que o Atlético-MG pagou, com atraso, salário e direitos de imagem em 10 de abril, referentes ao mês de março.

O árbitro Ramon Abatti Abel não interveio na confusão e apenas observou a discussão dos atletas no gramado. Com os ânimos mais calmos, ele conversou com a dupla e não aplicou o cartão amarelo.

- Nós estávamos dividindo ali, e ele (Savarino) levantou me peitando. Não vou virar as costas. Esses momentos têm que acontecer. Isso aumenta muito o meu nível de concentração também no jogo, de estar ali dentro. Às vezes, acontecem algumas coisas que, para mim, particularmente, me ajudam muito a focar no jogo - afirmou Lyanco, na zona mista, depois do jogo.

Botafogo e Atlético-MG possuem cinco pontos em cinco partidas no Brasileirão, sendo 14º e 16º colocados, respectivamente. Na próxima rodada, o Galo visita o Mirassol no sábado (26), às 18h30, enquanto o Fogão faz o clássico frente ao Fluminense no mesmo dia, às 21h, em casa.

Marlon Freitas e Lyanco disputam bola em Atlético-MG e Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 contra o Atlético-MG

O jogo do final de semana marcou a reedição da final da Libertadores de 2024. Em partida épica, disputada em 30 de novembro de 2024, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, e se sagrou campeão da América pela primeira vez na história, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, que teve Gregore expulso logo no primeiro minuto de jogo. Vargas descontou para o Galo.