Após o empate sem gols entre Atlético-MG e São Paulo, neste domingo, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão, Cuca não passou a mão na cabeça de Lyanco. O treinador atleticano o repreendeu pelo primeiro cartão amarelo que o zagueiro recebeu. Cuca entende que essa é a personalidade do jogador e diz que precisa ter cuidado para não ser alterada.

- O Lyanco, ele é um cara que tem a personalidade dele. Se eu vier atirar a personalidade dele, depois mais tarde eu vou pedir para ele voltar a ser o Lyanco e de repente não vou conseguir mais. Então eu tenho que ter um limite para isso aí. Hoje, ele tomou um cartão amarelo que não pode tomar. Você vai empurrar o jogador na tua frente e você vai tomar o cartão. Na mesma bola, o jogador do São Paulo deu um tapa na mão dele para ele revidar e ele tomar o vermelho.

Cuca revelou ter conversado com Lyanco no intervalo da partida, visando evitar o segundo amarelo. O treinador comentou sobre ser de conhecimento dos outros jogadores o "sangue a flor da pele" do zagueiro, o que fez com que buscassem o segundo amarelo para o mesmo, segundo Cuca.

Cuca do Atlético-MG durante partida contra o São Paulo no Mineirão pelo campeonato Brasileiro. (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

- Eles sabem desse problema, déficit entre aspas, do Lyanco ter o sangue a flor da pele. Vão buscar em cima disso um segundo cartão pra ele. Era uma temeridade grave, foi conversado no meio tempo de não fazer mais isso, de ter o cuidado para não tomar o segundo cartão amarelo.

Lyanco também foi elogiado

Apesar da expulsão, Lyanco foi elogiado por Cuca. O comandante atleticano revelou que tem algumas coisas a serem corrigidas, mas ressaltou a importância do zagueiro.

- Mas é um jogador importante para nós, é um jogador muito bom, Tem que corrigir algumas coisas dele, mas a gente não pode também podar a característica que tem com o jogador sem diminuir o ímpeto dele, isso sim.