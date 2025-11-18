Rizek projeta quatro seleções à frente do Brasil para a Copa do Mundo
Apresentador apontou equipes favoritas ao título
A Seleção Brasileira encara a Tunísia, nesta terça-feira (18), pelo último jogo amistoso de 2025. O confronto faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Diante do cenário, o jornalista André Rizek projetou quatro equipes na frente do Brasil.
Durante o programa Seleção Sportv, desta terça-feira (18), o comunicador colocou França, Espanha, Argentina e Portugal como seleções mais favoritas ao mundial que o Brasil neste momento. A equipe de Carlo Ancelotti ficou na quinta colocação na lista do apresentador.
Para completar o top 10, André Rizek escalou Alemanha, Inglaterra, Holanda, Croácia e Bélgica. Ao montar a lista, o comunicador afirmou que estava sendo conservador nos palpites.
— Bem tradicional mesmo (a lista). A Copa do Mundo é conservadora. Temos uma turma pequena de Copa do Mundo e a última equipe que entrou nessa lista foi a Espanha. Temos só oito campeões mundiais. A tradição pesa muito — disse o apresentador.
Seleção Brasileira rumo a Copa do Mundo
A Data Fifa chega ao fim para a Seleção Brasileira nesta terça-feira (18). Na data, o Brasil irá enfrentar a Tunísia, em um amistoso internacional, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, na França. Este será o último jogo da equipe em 2025.
Em 2026, a CBF ainda terá janelas para marcar últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. O principal torneio de seleções acontece entre os dias 11 de junho a 19 de julho, e terá três países sedes: Estados Unidos, México e Canadá.
