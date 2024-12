Rizek elege ‘seleção’ e melhor do jogador do Campeonato Brasileiro de 2024

O jornalista André Rizek elegeu nesta quinta-feira (5) a "seleção" e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2024. Para o prêmio individual, o comunicador escolheu a jovem promessa do Palmeiras, Estevão. Já no time da competição, ele optou por jogadores de Fortaleza, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Internacional.

A revelação do apresentador aconteceu durante o programa Seleção Sportv. Rizek começou enaltecendo o campeonato de Estevão. De acordo com a opinião do jornalista, o jovem, de 17 anos, foi o melhor jogador do Brasileirão, assim como revelação do torneio.

- Votei no Estevão para craque do campeonato e revelação. Por mais que o Luiz Henrique e Savarino tenham tido uma temporada muito forte, é difícil até apontar qual dos dois foi mais importante para o Botafogo, mas fui pelo brilho. O Estevão foi o cara mais especial que vi jogar, e pra mim, foi o craque do campeonato com 17 anos - declarou o jornalista.

Na seleção do campeonato, Rizek optou por jogadores do Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza e Internacional. Estevão foi o único representante do Palmeiras na escalação dos onze melhores do torneio para o apresentador.

- Votei em João Ricardo, acreditando que o John foi até mais regular, mas precisava ter alguém do Fortaleza por conta da excelente campanha. No William, do Cruzeiro, os dois zagueiros do Botafogo, Bastos e Barboza, e por fim Bernabei, na defesa. Para o meio, fui de Gregore (BOT), Gerson (FLA), Garro (COR) e Savarino (BOT). No ataque, escolhi Estevão (PAL) e Luiz Henrique (BOT). Treinador fui de Artur Jorge - concluiu.

Última rodada do Brasileirão e chances de título

A última rodada do campeonato nacional será no próximo domingo (8) com todos os jogos acontecendo de maneira simultânea, às 16h (de Brasília). O Botafogo enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, enquanto o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque.

O Glorioso joga pelo empate para se tornar campeão do Brasileirão. Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer a equipe do técnico Mano Menezes e torcer para o São Paulo derrotar o Botafogo. Neste cenário, o Alviverde terminaria o campeonato com o mesmo número de pontos do adversário na busca pelo título (76), mas levantaria o troféu por ter mais vitórias (23 a 22).