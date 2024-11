Rizek ironiza declarações de Dorival, Raphinha e Endrick: ‘Falta de noção’

O apresentador André Rizek criticou declarações recentes de jogadores da Seleção Brasileira e do técnico Dorival Jr. Após os empates na última Data Fifa, o jornalista relembrou os comentários dos atletas e do treinador e afirmou que a crise na equipe é de "falta de noção".

- Vou ler as frases ditas neste ano em que a Seleção parou nas quartas de final da Copa América e terminou em 5º nas Eliminatórias. Para mim, refletindo exatamente o que a gente joga, ou não joga - começou Rizek, antes de começar a citar as declarações.

"Todo mundo gostaria de ter uma Seleção como a nossa. A gente tem uma Seleção que eles sonhariam em ter no Uruguai", disse Andreas Pereira antes da eliminação do Brasil para o Uruguai, na Copa América.

"Poderiam estar de férias, vieram para cá", disse Endrick sobre os jogadores da Seleção Brasileira, após a eliminação na Copa América.

"A gente jogou para c******. Estamos preparados para qualquer um que vier. Jogando assim, vai ser muito difícil ganhar da gente", disse Raphinha após o empate da última terça (19).

"Bielsa me chamou e falou que estava impressionado com o que vinha vendo na Seleção Brasileira", comentou Dorival após o empate com o Uruguai nas Eliminatórias.

- Ou seja, a crise não é só técnica, é de falta de noção - completou Rizek.

A Seleção Brasileira vive momento ruim sob comando de Dorival Jr e ficou apenas no empate com Venezuela e Uruguai. A equipe está a sete pontos da Argentina, que lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Uruguai (20), Equador (19), Colômbia (19) também estão à frente do Brasil.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A equipe de Dorival Jr volta a campo apenas em março de 2025, quando enfrenta Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias.