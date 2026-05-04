Torcedores apoiam atitude de Thiago Silva em derrota do Chelsea: 'Desculpa'

O fim de temporada do Chelsea na Premier League está cada rodada pior. Os Blues foram derrotados em casa pelo Nottingham Forest por 3 a 1, nesta segunda-feira (4). Essa foi a sexta derrota seguida do time londrino no Campeonato Inglês. Thiago Silva, ex-jogador do clube, esteve presente na partida, e internautas repercutem atitude do zagueiro.

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Reação de Thiago Silva com derrota sofrida pelo Chelsea

- Todos nós somos Thiago Silva assistindo ao Chelsea.

- Desculpa, Thiago Silva.

- Thiago Silva não acredita no que está vendo.

- Thiago Silva representa todos fãs do Chelsea agora.

- Thiago Silva não está gostando do que está vendo em Stamford Bridge agora.

Como foi o jogo

O Nottingham Forest abriu uma vantagem de dois gols com 15 minutos de jogo. Awoniyi fez o primeiro ao finalizar de cabeça a bola cruzada por Bakwa. Posteriormente, as redes foram balançadas por Igor Jesus em pênalti após Gusto puxar Awoniyi dentro da área.

O Chelsea teve a chance de fazer o gol antes do intervalo. Jesse Derry disputou com Abbott o alto e o jogador dos Blues levou a pior. Pênalti marcado e Cole Palmer na cobrança, contudo, parou nas mãos de Sels.

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Na volta para o segundo tempo, Gibbs-Withe tabelou com Neco Williams e cruzou rasteiro para Awoniyi novamente. O Chelsea conseguiu tirar o zero do placar, no entanto, o impedimento semiautomático anulou o gol de João Pedro, que estava em posição irregular.

No entanto, o atacante brasileiro conseguiu evitar o sexto jogo seguido na Premier com o ataque do Chelsea passando em branco. Já nos acréscimos, o camisa 20 marcou um golaço de bicicleta, que serviu apenas para reduzir o placar.

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Ídolo dos Blues, Thiago Silva, teve uma ótima passagem pelo clube londrino, onde conquistou Champions League (2020-21), Supercopa da Uefa (2021) e Mundial de Clubes (2021), sendo classificado por torcedores parte do time ideal da história do clube.

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