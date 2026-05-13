Thiago Galhardo detona clube brasileiro: 'Arrependimento'

O atacante Thiago Galhardo, do Feira Futebol Clube, afirmou que se arrepende de ter deixado o Fortaleza para jogar no Goiás. A declaração foi feita em entrevista ao programa Carona, da ESPN, divulgada nesta segunda-feira (12). O jogador criticou a estrutura do clube goiano e revelou que a transferência representa o único arrependimento de sua carreira.

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Thiago Galhardo revela bastidores de passagem pelo Goiás (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza)

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Participações de Thiago Galhardo no futebol brasileiro

Galhardo atuou pelo Fortaleza entre 2022 e 2023. Pelo clube cearense, disputou 100 partidas e marcou 24 gols. Em 2024, transferiu-se para o Goiás, onde participou de 27 jogos e balançou as redes seis vezes.

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O atacante apontou problemas na infraestrutura oferecida pelo time goiano. Segundo ele, as condições encontradas ficaram abaixo de suas expectativas:

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- Na verdade, se tivesse um arrependimento, eu teria só um só, que foi ter trocado Fortaleza pelo Goiás. Ponto. Não teria saído para o Goiás. Se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei lá, e que o clube era tão abaixo do que eu esperava, eu não teria saído - declarou Galhardo.

O jogador detalhou as deficiências estruturais que observou no Goiás. Ele mencionou problemas nos campos de treinamento e no vestiário.

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- O clube mesmo é muito aquém do que parece. Os campos ruins de treino. O vestiário está muito abaixo. As pessoas lá, todo mundo manda, e ninguém manda p**** nenhuma. A verdade é essa- disparou o atacante.

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O atleta destacou os bons relacionamentos que mantinha no Fortaleza. Ele citou Marcelo Paz, o técnico Vojvoda e os companheiros de equipe como fatores que reforçam seu arrependimento pela saída.

Atualmente, o Thiago Galhardo atualmente defende o Feira Futebol Clube, da Bahia. A entrevista repercutiu nas redes sociais e gerou comentários sobre as condições oferecidas por clubes da Série B do Campeonato Brasileiro.

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