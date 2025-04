Gabigol e Roger Flores, atual comentarista da Globo, recentemente trocaram farpas. Na última terça-feira, durante o programa "Seleção Sportv", o ex-jogador questionou a "paixão' pelo futebol do atual camisa 9 do Cruzeiro, que respondeu depois nas redes sociais. Nesta quarta-feira (23), Craque Neto se posicionou sobre o conflito entre os dois.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Donos da Bola', da emissora Band, o ex-jogador saiu em defesa de Gabigol. Ao se pronunciar sobre o caso, Neto não hesitou em detonar a postura de Roger Flores, e ainda, o provocou.

- Ô Roger Flores, vou falar uma coisa para você. Pra você poder falar do Gabigol, tem que comer muito arroz com feijão. Ele falou que o Gabigol não gosta de futebol. Sabe qual era o apelido dele? Chinelinho - disparou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Sabe quantos gols tem o Gabigol? Na Copa do Brasil? Na Libertadores? Quem é você Roger Flores? Ele tem duas Libertadores com gols na final. Você tá de sacanagem? - concluiu.

➡️ Atuação de Gabigol vira assunto após RB Bragantino x Cruzeiro: ‘Desanimador’

Entenda o conflito entre Roger Flores e Gabigol

Tudo começou quando o ex-jogador criticou o atual momento do atacante no Cruzeiro. Em baixa, o camisa 9 acumulou no último final de semana o terceiro jogo seguido como reserva da equipe do técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

- Eu estava falando hoje no camarim… Eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Pra você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça… O que é que falta para esse cara? - questionou Roger Flores.

Gabigol, como de costume, não levou o desaforo para casa e respondeu o atual comentaristas na redes sociais. O posicionamento do atacante foi semelhante ao de Neto, no os "Donos da Bola", e também lembrou o antigo apelido de Roger Flores.

- Olha quem está falando sobre amor ao futebol! E qual era o apelido dele quando jogava? - tweetou Gabigol.

Gabigol no Cruzeiro

A transferência do camisa 9 do Flamengo para o time celeste foi movida pela esperança de reencontrar o bom futebol. Os último anos na equipe rubro-negra foram marcados por instabilidade, cenário que se repete no Cruzeiro.

Gabigol chegou em Belo Horizonte no início de Janeiro deste ano, sendo tratado como uma contratação galática. Contudo, o atacante ainda não conseguiu corresponder as expectativas dentro de campo, e assim, recentemente perdeu a vaga no time titular para Kaio Jorge.