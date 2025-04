Atualmente lesionado, Neymar acabou 'vazando' uma escalação do Santos através do Instagram. O camisa 10 fez uma publicação nos stories com a foto de um campinho com 11 atletas do elenco santista. A curiosidade se dá pois alguns nomes estão rasurados e substituidos por outro. O time teria Luisão de lateral-direito, Escobar na esquerda e o meio-campista Bontempo aberto pela direita.

Veja a escalação de Neymar:

Nova lesão de Neymar no Santos

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais de um mês de recuperação de lesão, no último dia 13 de maio, na derrota do Santos por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Jogo citado por Galvão Bueno. Três dias depois, na última quarta-feira (16), Neymar teve uma nova lesão, na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileiro.

Até o momento, o retorno do craque aos gramados segue como indefinido. Desde o retorno ao Santos, o atacante tem sete jogos disputados, tendo marcado três gols e três assistências. O meia tem contrato com o clube até junho deste ano.

