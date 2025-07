Bruna Biancardi revelou que não pretende realizar uma festa para comemorar os 2 anos de Mavie, primeira filha dela com Neymar. A decisão teria a aprovação do camisa 10 do Santos. A influenciadora compartilhou a informação durante uma interação com seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira (2), onde explicou a preferência do casal por uma viagem como forma de celebração.

A influenciadora, que está grávida de Mel, segunda filha com o Neymar, respondeu ao questionamento sobre os preparativos para a comemoração do aniversário da menina, que completará 2 anos em outubro.

No ano passado, quando Mavie completou 1 ano, a criança teve duas celebrações distintas. A primeira aconteceu em um resort na ilha de Ummahat, no mar vermelho, região conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita", com a presença apenas de familiares e amigos próximos. A segunda foi um evento maior realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A segunda celebração do primeiro aniversário teve como tema o "Atelier de arte da Mavie" e contou com a participação de diversos famosos, incluindo Virginia Fonseca, Zé Felipe e a "Diretoria", grupo de amigos de Neymar formado por Rafael Zulu, Bruninho, Gabriel Medina e Luciano Huck.

Bruna e Neymar vão viajar?

Apesar do histórico de festas, os planos para as comemorações deste ano são outros. Conforme divulgado pela próprio influenciadora, a ideia é levar a pequena Mavie para viajar. O destino ainda não foi revelado.

- Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem - declarou Bruna durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs.