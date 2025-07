Lutadora de MMA dá cigarro eletrônico a orangotango e causa indignação

Anastasia Luchkina, lutadora profissional de MMA e boxeadora, provocou indignação nas redes sociais ao oferecer um cigarro eletrônico a um orangotango no Parque Safari Taigan, na Crimeia. O incidente ocorreu na última terça-feira (1), quando a atleta foi filmada compartilhando o dispositivo com o primata.

A gravação, que dura 40 segundos, mostra Luchkina entregando o aparelho ao animal em diversas ocasiões. Nas imagens, é possível ver o orangotango inalando o vapor do dispositivo, em seguida a própria lutadora volta a utilizar o mesmo equipamento.

O vídeo gerou forte reação negativa nas redes sociais. Além da opinião pública, organizações de proteção ao animal também se posicionaram contra a prática. As substâncias presentes no vapor do cigarro eletrônico são potencialmente nocivas ao primata. A prática é considerada prejudicial ao bem-estar do animal.

Mimi Bekhechi, vice-presidente da PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) no Reino Unido, afirmou ao jornal britânico The Sun: "Anastasia Luchkina deve ter levado muitas pancadas na cabeça se acha que é brincadeira dar um vaporizador a um orangotango. Uma violação do bem-estar deste macaco inteligente e gentil".

O zoológico

O local onde aconteceu o episódio, Parque Safari Taigan, é conhecido por permitir contato próximo entre visitantes e animais. O estabelecimento tem histórico de problemas relacionados à segurança de espécies presentes no local.

Entre as atrações, está incluso a permissão para que funcionários e turistas entrem em recintos de leões - prática que já resultou em um ataque fatal e ferimentos em duas pessoas. O parque também cobra para que visitantes tirem fotos manuseando animais selvagens.