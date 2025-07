Nesta terça-feira (1), a coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, disse que Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, estaria vivendo um relacionamento discreto com Daiana Nogueira, empresária e ex-Miss Bumbum Sergipe. O pai do jogador se posicionou sobre o assunto.

continua após a publicidade

Em entrevista ao portal LeoDias, Douglas Sousa negou o relacionamento com Daiana Nogueira. Segundo ele, os dois apenas tiraram uma foto juntos por um pedido da modelo.

➡️Luxemburgo crava favorito para vencer o Mundial de Clubes: ‘Chega devagarinho’

- Não tenho affair com a Daiana e não existe romance. Não moro em São Paulo e, desde setembro, moro em Madrid. Eu vou ao Brasil para resolver questões profissionais e familiares. Sobre esse suposto romance, nunca existiu. Apenas fiz um treino em um parque, tiramos uma foto e eu repostei. Sempre fui uma pessoa tranquila e nunca me neguei a tirar uma foto, seja com quem for. Uma simples foto gerou toda essa confusão. Pra mim, isso ainda é novo, lidar com tudo isso, pois a estrela é o meu filho - comentou Douglas em entrevista ao portal Leodias.

continua após a publicidade

- Eu tento ficar no meu canto e não sabia que uma foto com uma mulher iria me trazer tanto transtorno. Porém, estou com a consciência tranquila e posso dormir com a cabeça boa e relaxada. Hoje, estou realmente separado, desde dezembro. Sei que, uma hora, vou estar com alguém. Vou fazer 50 anos e vou querer alguém do meu lado. Porém, ainda não é o momento. Tento seguir minha vida normal quando estou no Brasil. Vou ao Brás, na 25 de Março, andar como uma pessoa normal. Gosto também de ir às comunidades em São Paulo. Vou dirigindo de São Paulo para Brasília ver minha mãe, paro na estrada e vou tomar um café, almoço no bandejão”, completou o pai de Endrick.

➡️Torcida de clube eliminado no Mundial se revolta com jogador da Seleção

Endrick com os pais em foto publicada nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Na publicação da coluna de Daniel, na terça, foi dito que o suposto casal teria se conhecido por meio de amigos em São Paulo. Desde então, foram vistos juntos em locais públicos, como shoppings da capital paulista, e compartilham uma rotina voltada ao universo fitness, com academia, dieta e registros discretos em redes sociais. O pai de Endrick nega.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Daiana, que também é conhecida como “Rainha do Bronze”, continua atuando nos negócios e tem evitado comentar sobre sua vida pessoal. Apesar do silêncio, as interações nas redes sociais entre ela e Douglas vêm gerando especulações por parte de seguidores.

Endrick se apresenta ao Real Madrid para disputa do Mundial de Clubes

O atacante Endrick se juntou ao elenco do Real Madrid para as disputas do mata-mata do Mundial de Clubes. O brasileiro desembarcou em Palm Beach, na Flórida, no último sábado, e reencontrou seus companheiros. No entanto, não foi contra a Juventus, pois segue em tratamento da lesão sofrida na reta final de La Liga.

Afastado dos gramados, o brasileiro foi recebido com festa pelos companheiros e comissão técnica. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, o recém-contratado Dean Huijsen, Modric e Rüdiger, além do comandante, foram alguns nomes que cumprimentaram Endrick.