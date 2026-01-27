Rizek comenta possível acerto entre Paquetá e Flamengo: 'E o Arrascaeta?'

O Flamengo está perto de repatriar o meia Lucas Paquetá. No último domingo (25), o clube rubro-negro enviou uma proposta de 41,250 milhões de euros (cerca de R$ 255,9 milhões) ao West Ham, da Inglaterra. A proposta agradou aos ingleses, mas os clubes ainda negociam os últimos detalhes sobre a forma de pagamento, para fechar o negócio. Segundo o jornalista André Rizek, se confirmado o acerto entre as partes, o jogador chega como o principal nome do futebol brasileiro.

Apesar das divergências na negociação, o Flamengo tenta acelerar a transferência. Internamente, o clima é de otimismo por parte da diretoria rubro-negra, que vê como "questão de tempo" a oficialização da contratação de Lucas Paquetá. Entre clube e jogador, está tudo certo. As partes têm acordo por um contrato de quatro anos.

Através das redes sociais, Rizek definiu o possível retorno de Lucas Paquetá como bombástico. Na visão dele, não faltam qualidades ao meia, que ainda é um jogador de destaque na principal liga do mundo. Confira abaixo.

- A contratação do Lucas Paquetá, se fechar, é um negócio tão bombástico que ele chega aqui como o principal nome do futebol brasileiro. "Poxa, mas e o Arrascaeta, que desde que começou a jogar no Cruzeiro e ano após ano joga uma barbaridade?". Sim, na prática, o Arrasca é o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos anos. Se o Paquetá será o melhor jogador, a gente vai ter que esperar. Eu estou me referindo ao nome, ao peso, ao tamanho dessa contratação. Paquetá tem 28 anos, talvez o auge dele nem tenha chegado ainda e é um jogador que atua em bom nível. Esteve melhor, antes das investigações das apostas, ele era um dos grandes jogadores na posição dele na Premier League, mas ainda é um jogador que atua com destaque na principal liga do mundo. Qual outro nome, aqui no nosso futebol de hoje, por exemplo, seria titular em um time de Premier League? Então, a gente está falando de um jogador que tem mercado internacional, tem mercado europeu - comentou André Rizek.

Entenda os últimos passos do Flamengo pela contratação de Paquetá

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento, e o prazo é o fator no qual Flamengo e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

Lucas Paquetá jogou no Flamengo de 2016 à 2019, antes de ver vendido ao Milan (Foto: Divulgação/Flamengo)

