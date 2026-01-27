Atitude do Flamengo agita torcedores por Lucas Paquetá: 'Que susto'

Perto de anunciar a volta de Lucas Paquetá, o perfil oficial do Flamengo publicou uma arte divulgando a próxima partida da equipe, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. No entanto, uma frase colocada no post "assustou" os torcedores da equipe Rubro Negra.

Conhecido por revelar negociações antes da hora e apurar contratações, o jornalista italiano Fabrizio Romano sempre usa o mesmo bordão em suas redes sociais: "Here we Go" (Vamos lá). Na tarde desta terça-feira (27), o Flamengo publicou uma arte da torcida chegando ao Morumbis, para a estreia da equipe no Brasileirão, com a frase estampada, pegando os torcedores de surpresa.

Arte do Flamengo com legenda enigmática (Foto: Reprodução/Flamengo/X)

Flamengo aumentou a proposta por Paquetá

O Rubro Negro aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

Rafinha projeta futuro de Paquetá no Flamengo

- Olha o nível que está o futebol brasileiro. Todo jogador quer ir para a Inglaterra e ele está voltando. Olha o nível do Flamengo. A gente conhece, temos muitos amigos em comum. Ele gosta disso aí, é o que desafia. Vai voltar para o Brasil, jogar com os melhores do lado dele. Ele e o Arrascaeta juntos no meio, imagina? Tem tudo para ser o protagonista, o nome do futebol brasileiro - analisou Rafinha.