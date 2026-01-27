Eneacampeão: como o Flamengo chega para o Brasileirão de 2026?

O Flamengo estreia no Brasileirão na noite desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o São Paulo no Morumbis. O time carioca, atual campeão do torneio, conta com um elenco estrelado para buscar mais uma taça. Além disso, tem à beira do campo um técnico que conhece bem a competição, com três conquistas na bagagem. O Lance! detalha para você como o Rubro-Negro chega para o torneio.

continua após a publicidade

Eneacampeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da competição nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025. Na última temporada, a diretoria rubro-negra definiu a busca pelo título como prioridade, assim como a taça da Libertadores. O cenário é o mesmo para 2026.

Bruno Henrique com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Saídas e chegadas no elenco rubro-negro

O Flamengo que estreia no Brasileirão nesta quarta é um pouco diferente do que finalizou a temporada de 2025. O clube acertou a saída de alguns atletas, como Carlinhos e Viña. Por outro lado, também foi atrás de reforços. O zagueiro Vitão e o goleiro Andrew já foram regularizados e estrearam com a camisa rubro-negra, deixando boa impressão nos torcedores.

continua após a publicidade

A cereja do bolo, no entanto, ainda está para chegar. A diretoria carioca fecha os últimos detalhes da negociação por Lucas Paquetá. O jogador já tem um acordo para um contrato de cinco anos. A tendência é que o meia seja anunciado ainda nesta semana.

Destaques do elenco

Em um elenco repleto de grandes jogadores, é difícil apontar dois ou três destaques do Flamengo. Afinal, Filipe Luís conta com pelo menos dois grandes nomes em todas as posições. Diante deste cenário, o torcedor rubro-negro pode apostar em diversos atletas para buscar mais uma conquista.

continua após a publicidade

O time titular do Flamengo, com todos os jogadores à disposição, conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal e Pedro.

Momento da equipe

O time principal rubro-negro disputou apenas duas partidas. A primeira foi na vitória contra o Vasco, com gol de Carrascal. Já a segunda, e a última, foi a derrota para o clássico com o Fluminense. Anteriormente, o time carioca vinha disputando o estadual com a equipe sub-20.

O cenário no Carioca é preocupante. O time corre um grande risco de disputar o playoff contra o rebaixamento. Assim, ficaria fora das fases finais do torneio.

Permanência de Filipe Luís: treinador vai em busca de mais um título brasileiro

Muitos torcedores do Flamengo analisam a renovação contratual de Filipe Luís, que contou com intensas semanas de tratativas, como o principal reforço para a temporada. O treinador, de 40 anos, sondado por clubes da Europa, optou por permanecer no time carioca. Isso, sem dúvida, será fundamental para o início da equipe no Brasileirão.

No comando técnico do Flamengo em jogos do Brasileirão, Filipe tem, em 48 jogos, 29 vitórias, 13 empates e 6 derrotas.

Filipe Luís durante comemoração pelo Flamengo (Foto: Connie FRANCE/AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Estrangeiros no elenco do Flamengo

A CBF optou por manter o limite de nove estrangeiros por time na Série A do Brasileirão. O Flamengo conta com oito jogadores de fora do país. São eles: Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, De La Cruz, Saúl, Arrascaeta, Carrascal e Gonzalo Plata.

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Média de idade do elenco

Com 32 jogadores no elenco, contando com nomes da base que costumam ser relacionados por Filipe Luís, como Guilherme Gomes, Pablo Lúcio e Daniel Salles, a média de idade do plantel é de 26 anos.

Confira o elenco do Flamengo (numeração)

Goleiros: Rossi (1), Andrew (42) e Dyogo Alves (49);

Zagueiros: Léo Pereira (4), Léo Ortiz (3), Danilo (13), João Victor (71) e Vitão (44);

Laterais: Varela (2), Emerson Royal (22), Alex Sandro (26), Ayrton Lucas (6) e Daniel Sales (51);

Volantes: Pulgar (5), Jorginho (21), Evertton Araújo (52) e Allan (29);

Meias: Arrascaeta (10), Carrascal (15), De La Cruz (18), Saúl (8), Guilherme Gomes (47) e Pablo Lúcio (56);

Atacantes: Pedro (9), Bruno Henrique (27), Plata (50), Cebolinha (11), Samuel Lino (16), Luiz Araújo (7), Michael (30) e Douglas Telles (81).

Time do Flamengo no Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.