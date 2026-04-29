Torcedores defendem atitude de Barboza sobre possível saída: 'Injustiçado'

Após triunfo do Botafogo por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, nesta terça-feira (28), Alexander Barboza se manifestou utilizou a entrevista pós-jogo para se pronunciar publicamente pela primeira vez sobre o seu futuro. O zagueiro pediu ao clube uma entrevista coletiva para explicar a situação, caso a saída se concretize, e internautas apoiaram atitude do atleta.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Reação da web com fala do Barboza

🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia

O que o Lance! sabe sobre o caso Barboza no Palmeiras?

Por Leonardo Bessa e Vitor Palhares

Alexander Barboza será jogador do Palmeiras a partir do segundo semestre. O zagueiro argentino teve as bases salariais acertadas com o Verdão, assim como condições com seu estafe, e deixará o Botafogo após duas temporadas e meia.

A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). O defensor de 31 anos só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.

continua após a publicidade

As conversas esquentaram nas últimas semanas, com o jogador livre para assinar um pré-acordo a partir de junho. Para evitar concorrência por Barboza no início de 2027, ainda que sem custos, o Palmeiras acenou com a compensação financeira ao Botafogo. As iniciais são do "Uol" e foram confirmadas pelo Lance!.

Botafogo em crise

➡️Goleiro do São Paulo viraliza após gesto em jogo contra o Millonarios; confira

Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.

continua após a publicidade

Por erros da administração e o imbróglio na briga societária, o Botafogo vê seus cofres vazios e a negociação de um dos líderes do elenco será destinada ao pagamento de folha salarial.

Alexander Barboza deixa o Botafogo como referência técnica e representatividade, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Vale lembrar que o Palmeiras já tirou um jogador do Glorioso em 2026, quando contratou Marlon Freitas.