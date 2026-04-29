SBT surpreende na audiência com jogos e deixa rival para trás

Com PSG x Bayern de Munique pela Champions League, e São Paulo x Millonarios pela Sul-Americana, SBT supera emissora terceira colocada durante a tarde e horário nobre. Na última terça-feira, dia 28 de abril, o SBT registrou bons números de audiência na Grande São Paulo com os duelos intercontinentais da Champions League e Sul-Americana.

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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

Números do SBT

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Durante a tarde, das por cerca de uma hora, contando a partir das 16h, a emissora conquistou a vice-liderança com 14% de vantagem sobre a terceira colocada ao marcar 5,7 pontos de audiência, 12% de share e oito pontos de pico.

O horário em questão abordou a transmissão de PSG e Bayern de Munique, que se enfrentaram no Parque dos Príncipes, contando com uma vitória do time francês por 5 a 4. Resultado que garantiu vantagem ao Paris Saint-Germain na primeira partida da semifinal da Champions.

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No horário nobre, que contou com duas horas de transmissão, a partir das 21h, o SBT marcou 5,2 pontos de audiência, 10% de share, 6,6 pontos de pico e garantiu a vice-liderança com 33% mais audiência que a emissora terceira colocada.

Durante o confronto com o reality show exibido pela emissora concorrente, no mesmo período de tempo, a transmissão esportiva registrou cinco pontos de média e garantiu a vice-liderança com 43% de vantagem.

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A partida que estava sendo transmitida foi válida pela terceira rodada da competição. O São Paulo ficou no 0 a 0 com o Millonarios e manteve a liderança do Grupo C, somando sete pontos, contra seis do segundo colocado O'Higgins.

Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Dados Dom. (Rat% e Shr%) - GSP - Crosstab - Dados arredondados