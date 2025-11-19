Rizek cita Dorival Júnior ao analisar trabalho de Ancelotti na Seleção: 'Sinceramente'

A Seleção Brasileira encerrou seus compromissos em 2025, após o empate em 1 a 1 no amistoso internacional contra a Tunísia, nesta terça-feira (19). Desde a chegada de Carlo Ancelotti, foram oito jogos disputados, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Diante desse retrospecto, o jornalista André Rizek analisou o trabalho do italiano e comparou com a passagem de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

➡️Galvão atualiza quadro de saúde e diz o que falta para Ancelotti definir a Seleção Brasileira

Entre 2024 e 2025, Dorival Júnior comandou a Seleção Brasileira em 16 partidas, o dobro em relação ao italiano, e conquistou sete vitórias, sete empates e duas derrotas neste período. O aproveitamento, no entanto, é idêntico ao de Carlo Ancelotti: 58%.

Dentro desse contexto, Rizek destacou que Ancelotti conseguiu melhorar a projeção dos torcedores até a próxima Copa do Mundo. Segundo ele, caso Dorival Júnior fosse o treinador nos jogos disputados pelo italiano, os principais programas esportivos estariam dizendo que é o fim do futebol brasileiro. Confira abaixo.

continua após a publicidade

- Fecha os olhos e imagina que o treinador que dirigiu o Brasil no empate contra o Equador fora de casa, resultado normal, derrota para Bolívia na altitude, idem, além da virada feia para o Japão e o empate com a Tunísia em amistosos. Imagina que esse treinador chama-se Dorival Júnior e não Carlo Ancelotti. Hoje, quarta-feira, ia ter gente sapateando em cima de mesa redonda de debate esportivo - disse, antes de completar.

➡️ L! opina: Alisson é confiável como goleiro da Seleção Brasileira?

- Ia ter sentimento de terra arrasada: "O futebol brasileiro acabou." Mas essa é uma das grandes vantagens de trazer o Ancelotti. Com o italiano, você consegue dividir o sentimento público em duas partes: Aquilo que estamos vendo hoje e a projeção para os próximos oito meses até a Copa do Mundo. E é essa projeção, essa esperança, que melhorou com o italiano. Aquilo que a gente está vendo em campo com a seleção, sinceramente, mudou muito pouco ou quase nada - comentou André Rizek.

continua após a publicidade

➡️Internautas pedem volta de jogador para a Seleção Brasileira: 'Certeza'

Seleção Brasileira sobe no ranking da Fifa

Texto por: Márcio Dolzan

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (19) a nova atualização do ranking da Fifa. A vitória sobre o Senegal por 2 a 0, e o empate com a Tunísia por 1 a 1, fizeram o Brasil subir duas posições. A Seleção Brasileira agora é 5ª colocada, ultrapassando Portugal e Holanda. A Espanha lidera.

A versão deste mês do ranking da Fifa é especialmente importante porque é ela que vai definir os potes do sorteio da Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 5, em Washington. Assim, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, os nove primeiros colocados, estão confirmados como cabeças de chave do Mundial. Além deles, Canadá, Estados Unidos e México também estarão no Pote 1 por serem os países-sede.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas