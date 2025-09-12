Rizek avalia possibilidade de jogador voltar à Seleção Brasileira: ‘Não cogitava’

Jogando diante de sua torcida, o Fluminense superou a desvantagem no placar e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, com a vitória por 2 a 0 contra o Bahia, no Maracanã. Com gol salvador do zagueiro Thiago Silva, que vem pedindo passagem na Seleção Brasileira, os comandados de Renato Gaúcho esperam o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco, que acontece nesta quinta-feira (11).

Durante o programa “Seleção Sportv”, o jornalista André Rizek enalteceu a virada Tricolor na noite desta quarta-feira. O comunicador relembrou as campanhas da equipe de Renato Gaúcho no Mundial de Clubes e na Sul-Americana, e reforçou que o Fluminense se tornou uma “máquina” em copas nesta temporada.

- Esse Fluminense é uma máquina em copas. Se vai conquistar alguma, eu não sei. Mas esse time nas copas tem um desempenho de semifinal de Mundial de Clubes, é um time que está nas quartas de final da Sul-Americana e, fazendo uma campanha muito segura, e chega agora na semifinal da Copa do Brasil. São 15 vitórias, quatro empates e três derrotas em 22 jogos de copas, aproveitamento de 74%. Na prática, esse time é até o momento, a grande sensação dos clubes brasileiros em copas - destacou.

Thiago Silva na Seleção Brasileira?

Principal destaque na vitória do clube carioca, o zagueiro Thiago Silva teve seu nome atrelado a Seleção Brasileira após a partida de ontem. Durante o debate, André Rizek revelou que não cogitava essa possibilidade até a disputa do Mundial de Clubes, onde o zagueiro foi um dos principais destaques contra os melhores times do mundo.

- Eu não cogitava essa hipótese até a Copa do Mundo de Clubes, contra alguns dos melhores times do planeta, ele jogou tão bem. Temos que lembrar que ele colocou no bolso o artilheiro da última Champions League, partida contra o Dortmund, e ele terminou muito bem a competição. Eu tenho minhas dúvidas, porque o nível é tão alto na seleção, com Marquinhos, Gabriel Magalhães - disse Rizek.

Na sequência, o comentarista e ex-jogador, Felipe Bastos, destacou que enxerga apenas três zagueiros com condições para disputarem a próxima Copa do Mundo, reforçando que a quarta vaga pode ser de Thiago Silva.

- Temos três candidatos, eu acho. Para mim, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexsandro saem na frente, a outra vaga pode ser a dele, trazendo o Militão para a lateral. Acho que essa é uma boa discussão - finalizou.