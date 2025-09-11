menu hamburguer
Fluminense entra em polêmica envolvendo Flamengo e Vasco; entenda

Troca de farpas entre os clubes aconteceu nesta quinta-feira (11)

imagem cameraTorcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
19:13
O Vasco enfrenta o Botafogo, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Antes do apito inicial da partida, o Cruzmaltino se envolveu em uma polêmica com o Flamengo, que posteriormente contou com a presença do Fluminense.

Tudo começou quando o perfil oficial do time da Colina realizou uma publicação motivacional para o clássico decisivo contra o Botafogo. Na postagem, estava presente a frase "por nós, pelos nossos, pelo Vasco. Juntos somos mais fortes".

O Flamengo entendeu que determinada postagem se relacionava com as que o clube costuma publicar. Sendo assim, foi até o perfil do adversário e comentou: "Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu".

Posteriomente, foi a vez do Fluminense realizar uma publicação em tom de deboche a investida do Rubro-Negro. O perfil do tricolor compartilhou um vídeo com imagens da torcida do clube durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 0, na última quarta-feira (10), no Maracanã. O resultado classificou o time de Renato Gaúcho para a semifinal da Copa do Brasil.

Nas imagens, além da festa dos torcedores aparecem a mesma frase citada pelo Vasco no embate com o Flamengo. Além disso, a sigla "rs" foi acrescentada, indicando ironia na publicação. Veja abaixo:

Botafogo x Vasco

Após um empate no primeiro confronto, as equipes de Davide Ancelotti e Fernando Diniz entram em campo precisando de uma vitória para avançar na Copa do Brasil. O segundo confronto dos times, pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Kaio Pantaleão e Coutinho no duelo entre Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
