A convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira foi um marco na história do futebol nordestino. Além da enorme representatividade para o seu clube e região, Jean Lucas também cresceu como marca e atleta após o chamado de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

No Instagram, principal rede social do atleta, foram 46 mil novos seguidores em um intervalo de duas semana, durante a Data Fifa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Data: 27/08/2025

Data: 10/09/2025

O peso da convocação de Jean Lucas para Seleção Brasileira

Jean Lucas viveu uma noite especial na última terça-feira ao fazer sua estreia pela seleção brasileira principal na derrota para a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Essa é a primeira vez que um jogador do Bahia é convocado para a Seleção após 34 anos. O último foi o meia Luis Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

continua após a publicidade

O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu, e o Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.