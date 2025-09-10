menu hamburguer
Fora de Campo

Jogador da Seleção Brasileira tem explosão de seguidores após convocação

Destaque do Bahia foi convocado no lugar de Joelinton, do Newcastle

Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
14:17
  • Mais Notícias

A convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira foi um marco na história do futebol nordestino. Além da enorme representatividade para o seu clube e região, Jean Lucas também cresceu como marca e atleta após o chamado de Carlo Ancelotti.

No Instagram, principal rede social do atleta, foram 46 mil novos seguidores em um intervalo de duas semana, durante a Data Fifa.

Data: 27/08/2025
Data: 10/09/2025

O peso da convocação de Jean Lucas para Seleção Brasileira

Jean Lucas viveu uma noite especial na última terça-feira ao fazer sua estreia pela seleção brasileira principal na derrota para a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Essa é a primeira vez que um jogador do Bahia é convocado para a Seleção após 34 anos. O último foi o meia Luis Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu, e o Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.

Jean Lucas durante o embarque da Seleção para a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Jean Lucas durante o embarque da Seleção para a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

