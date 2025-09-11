Rica Perrone defende técnico e manda recado para torcida de gigante da Série A

Com gol heróico do ídolo Thiago Silva, o Fluminense confirmou a classificação às semifinais da Copa do Brasil, contra o Bahia, no Maracanã. Diante disso, o jornalista Rica Perrone avaliou que o trabalho de Renato Gaúcho no comando do Tricolor carioca é um dos melhores momentos da carreira do treinador.

- Esse trabalho do Renato no Fluminense é um dos melhores da carreira dele. Ele pegou um time extremamente normal, o que tinha de diferente era o Arias, é claro que você tem Fábio e Thiago Silva, mas que já não estão mais na plenitude, e são jogadores muito importantes, mas que não fazem o time um espetáculo à parte. Ele pega esse time e leva para a semifinal do Mundial de Clubes e da Copa do Brasil, chega nas quartas de final da Sul-Americana. Faz dois meses que o clube ficou em 4º no Mundial e os torcedores não param de reclamar - disse, antes de completar.

Rica Perrone aproveitou a oportunidade para criticar a postura dos torcedores, à respeito do trabalho de Renato Gaúcho. Para o comunicador, os tricolores deveriam estar comemorando as conquistas da equipe na temporada, ao invés de cobrar ainda mais a equipe.

- Porque vocês não estão comemorando esse momento? Porque vocês não estão curtindo esse momento junto com o time, pelos resultados que estão conseguindo? Vocês vão perder essa oportunidade para ficar enchendo o saco? Não vai mudar, não vão chegar três jogadores bombásticos, não vai rolar. Para de perturbar e bate palma para os caras, o time é mediano e está te entregando. Eu estou tendo que me indispor com a torcida do Fluminense, para defender o clube dela mesma, estão entendendo? - disse o comunicador.

Renato exalta Fluminense e projeta adversário na Copa do Brasil

Após a classificação na Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho destacou a importância da vitória e projetou a dificuldade de enfrentar um clássico carioca na decisão por vaga na final.

— Eu estou muito feliz pelo meu grupo, acho que nós tínhamos que fazer o dever de casa. Conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Eu respeito tanto o Botafogo quanto o Vasco. É um clássico, e clássico não dá para brincar, não. Tudo pode acontecer. Eu vi o primeiro jogo, foi bastante disputado. Pode ter certeza que vai ser bastante disputado amanhã também. Acho que, indiferente de quem passar, vai nos dar bastante trabalho — delcarou o treinador.

— O importante é que nós passamos. Hoje eles assistiram ao nosso jogo, alguns estavam torcendo pelo Bahia, outros estavam vibrando com a gente. Amanhã é a nossa vez. Deixa eles decidirem entre eles na grama sintética. Nós vamos esperar na rede. Dia 10 de dezembro um deles vai estar lá com a gente, o outro vai assistir pela televisão. Boa sorte aos dois (risos) — completou Renato.

O técnico evitou escolher um rival e reforçou que qualquer um dos dois será um desafio pesado para o Tricolor, que busca voltar à final da competição. Dentro de campo, o Fluminense construiu a classificação com gols de Canobbio e Thiago Silva, revertendo a derrota sofrida no jogo de ida em Salvador.