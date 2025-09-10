Seleção Brasileira anuncia jogo em São Paulo; veja data

A caminhada da Seleção Brasileira de Basquete rumo à Copa do Mundo de 2027, no Catar, já tem data e local para começar diante de sua torcida. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou nesta quarta-feira que o Brasil enfrentará o Chile no dia 30 de novembro, um sábado, às 20h, no Ginásio Wlamir Marques, localizado no Parque São Jorge, em São Paulo.

Este será o primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic, em casa no novo ciclo das Eliminatórias. A partida na capital paulista marcará o segundo duelo contra os chilenos em um intervalo de apenas três dias. A estreia do Brasil na competição acontece antes, no dia 27 de novembro, quando a seleção viaja para enfrentar o mesmo Chile em Valdivia.

O caminho da seleção brasileira para o Mundial de 2027

O formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo segue o modelo das últimas edições, com 80 seleções de todos os continentes disputando 32 vagas. O Brasil está no Grupo C das Américas, ao lado de Chile, Venezuela e Colômbia.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis partida. Ao final desta etapa, os três melhores colocados do grupo avançam para a segunda fase.

Na fase seguinte, o grupo do Brasil cruzará com os três classificados do Grupo A, que conta com Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e México. As seleções se enfrentarão apenas contra os times que ainda não jogaram. Esta etapa decisiva terá suas janelas em agosto de 2026, novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Os três melhores times deste novo hexagonal garantem vaga direta para a Copa do Mundo do Catar. A quarta melhor campanha entre os grupos das Américas também se classifica para o Mundial.

Confira os jogos do Brasil na 1ª fase das Eliminatórias:

27/11/2025 - Chile x Brasil - Valdivia (CHI)

30/11/2025 - Brasil x Chile - São Paulo (BRA)

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil